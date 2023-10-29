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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Антальяспор
1:0
Первый тайм: 41'
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
16' Гол
Шарич Дарио
26' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
33' Желтая карточка
Опоку Джером

Ход матча

16'
Шарич Дарио
(Сафури Рамиз)
1:0
26'
 
Пелкас Димитрис
33'
 
Опоку Джером

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
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Антальяспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
5
Дуарте
Леонардо
8
Алексич
Даниел
23
Тюрюдж
Дениз
21
Текдемир
Махмут
14
Пелкас
Димитрис
99
Деннис
Эммануэль
25
Фигейредо
Жоау
Антальяспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Антальяспор
Истанбул Башакшехир

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
С
4:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.11

Среднее время на гол

38
81

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
85

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 4 0.4
Джехезкель Сагив 2 0.2
Вурал Гюрай 1 0.1
Ван де Стрек Сандер 1 0.1
Ларссон Сэм 1 0.1
Шарич Дарио 1 0.1
Сафури Рамиз 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюбуа Лео 1 0.1
Пелкас Димитрис 1 0.1
Фигейредо Жоау 1 0.1
Опоку Джером 1 0.1
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0
Ба Уссейну 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Ракип Эрдаль 3 0
Джехезкель Сагив 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Букса Адам 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пелкас Димитрис 4 0
Фигейредо Жоау 2 1
Ба Уссейну 2 1
Тюрюдж Дениз 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Лима Лукас 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Карзев Эден 1 0
Опоку Джером 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
1
Антальяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Истанбул Башакшехир
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0
Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2

Результаты матчей

Антальяспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 10 10 0 0 26 - 5 30
2.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 19 - 5 28
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Антальяспор
 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
12.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 12 10
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
16.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 10 2 2 6 5 - 12 8
18.
Пендикспор
 0:2 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Антальяспор
 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 0:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 5 5 0 0 8 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Пендикспор
 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Самсунспор
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 4
Аланьяспор Алмейда Ричард 4
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Пелкас Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Сафури Рамиз сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Шарич Дарио бьет в цель!
  • 16'
    Г О О О О Л - Шарич Дарио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Антальяспор.
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Антальяспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.04
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4.60
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3.95
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Антальяспор
Истанбул Башакшехир
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