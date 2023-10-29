Тур: 10. Стадион: Анталья Арена.
1:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолШарич Дарио
26' Желтая карточкаПелкас Димитрис
33' Желтая карточкаОпоку Джером
53' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
61' Желтая карточкаСари Вейсел
72' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
83' Желтая карточкаБа Уссейну
87' Желтая карточкаГюрлер Сердар
90' Желтая карточкаБукса Адам
90'+8
Ход матча
16'
1:0
26'
33'
53'
61'
83'
87'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Tralhao
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.11
Среднее время на гол
38
81
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
85
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|4
|0.4
|Джехезкель Сагив
|2
|0.2
|Вурал Гюрай
|1
|0.1
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.1
|Ларссон Сэм
|1
|0.1
|Шарич Дарио
|1
|0.1
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюбуа Лео
|1
|0.1
|Пелкас Димитрис
|1
|0.1
|Фигейредо Жоау
|1
|0.1
|Опоку Джером
|1
|0.1
|Алексич Даниел
|0
|0
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|3
|1
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Тюрюдж Дениз
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
1
Антальяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
20%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0
Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2
Результаты матчей
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|29 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|19 - 5
|28
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 17
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 23
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|4
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|4