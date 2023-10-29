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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Manuel Oliveira
Визела
0:2
Перерыв
Порту
0'
0:1
22' Пенальти
Тареми Мехди
0:2
44' Гол
Эуштакиу Стивен

Ход матча

22'
0:1
Тареми Мехди
44'
0:2
Эуштакиу Стивен
Прогнозы 121
Визела 0% (0)
X 0% (0)
Порту 100% (121)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Визела
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
22
Буснич
Александар
79
Морейра
Нуну
90
Наскименто
Диого
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
99
Эссанд
Самюэль
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
3
Пепе
Кеплер
4
Карму
Давид
23
Мариу
Жоау
III
10
Консейсау
Франсишку
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Визела
4-1-4-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Визела
Порту

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
К
1:3
ПЛ
0:4

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

3.33
2.67

Среднее время на гол

27
33

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 4 0.44
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.22
Сан-Луи Дилан 1 0.11
Перейра Матеус 1 0.11
Морейра Нуну 1 0.11
Мендес Алексис 0 0
Лакава Матиас 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 (1) 0.22
Маркано Иван 2 0.22
Мартинес Антонио III 2 0.22
Эванилсон 2 0.22
Венделл Боргес 1 0.11
Галено Вандерсон 1 (1) 0.11
Эуштакиу Стивен 1 0.11
Хайме Иван 1 0.11
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 4 0
Оливейра Андерсон 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Мендес Алексис 1 0
Соро Альберто 1 0
Лакава Матиас 1 0
Ортис Педро 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 4 1
Карму Давид 3 1
Нико Гонсалес 3 0
Кардозу Фабиу 1 1
Консейсау Сержиу 2 0
Варела Алан 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Тареми Мехди 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Боржеш Гонсалу 1 0
Консейсау Франсишку 1 0

Результаты матчей

Визела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Визела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
6
Визела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Порту
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

9
11
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1
Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4

Результаты матчей

Визела
Порту

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Визела
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 2:0 Заявка 9 7 1 1 13 - 6 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Жил Висенте
 Заявка 9 3 1 5 21 - 18 10
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
16.
Визела
 0:2 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
17.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Порту
 2:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 0:2 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
3.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
4.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Визела
 0:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Брага Жорж Артур 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Эуштакиу Стивен забивает ударом с левой ноги!
  • 22'
    'Г О О О О О Л - Тареми Мехди из команды Порту забивает с пенальти! Он пробил правой. Fabijan Buntic был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Где смотреть матч Визела 0:2 Порту онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Визела 0:2 Порту

Исход игры
Визела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Порту
100% (121)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
42.48% (48)
Нет
57.52% (65)
Популярный счёт
0:2 Порту
38% (46)
1:2 Порту
33.1% (40)
0:1 Порту
12.4% (15)
1:3 Порту
4.1% (5)
0:3 Порту
3.3% (4)
1:4 Порту
2.5% (3)
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