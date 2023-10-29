Тур: 9. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela. Главный судья: Manuel Oliveira
Ход матча
22'
0:1
44'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
82
Силва
Томаш
79
Морейра
Нуну
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Ортис ПедроВратарь
- Вратарь
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЖарделНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
55 Мендеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Визела
Порту
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
3.33
2.67
Среднее время на гол
27
33
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|4
|0.44
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.22
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.11
|Перейра Матеус
|1
|0.11
|Морейра Нуну
|1
|0.11
|Мендес Алексис
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2 (1)
|0.22
|Маркано Иван
|2
|0.22
|Мартинес Антонио III
|2
|0.22
|Эванилсон
|2
|0.22
|Венделл Боргес
|1
|0.11
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.11
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.11
|Хайме Иван
|1
|0.11
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|4
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Лакава Матиас
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
|Наскименто Диого
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|4
|1
|Карму Давид
|3
|1
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|1
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Варела Алан
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
|Боржеш Гонсалу
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Результаты матчей
Визела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Визела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
6
Визела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Порту
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
9
11
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
5
45%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1
Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4
Результаты матчей
Визела
Порту
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Визела
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|3.
|2:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 6
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 17
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|21 - 18
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 26
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|16.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Брага
|Жорж Артур
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 0:2 Порту
Исход игры
Визела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Порту
100% (121)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
42.48% (48)
Нет
57.52% (65)
Популярный счёт
0:2 Порту
38% (46)
1:2 Порту
33.1% (40)
0:1 Порту
12.4% (15)
1:3 Порту
4.1% (5)
0:3 Порту
3.3% (4)
1:4 Порту
2.5% (3)
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