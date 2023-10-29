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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Manuel Oliveira
Визела
0:2
Конец матча
Порту
0'
0:1
22' Пенальти
Тареми Мехди
0:2
44' Гол
Эуштакиу Стивен
57' Желтая карточка
Карму Давид
64' Желтая карточка
Ортис Педро
66' Желтая карточка
Перейра Матеус
72' Желтая карточка
Консейсау Франсишку
81' Желтая карточка
Тареми Мехди
82' Желтая карточка
Соро Альберто
90' Желтая карточка
Боржеш Гонсалу
90'+7

Ход матча

22'
0:1
Тареми Мехди
44'
0:2
Эуштакиу Стивен
46'
Ортис Педро
Буснич Александар
 
57'
 
Карму Давид
64'
Ортис Педро
 
66'
Перейра Матеус
 
72'
 
Консейсау Франсишку
73'
Жардел
Наскименто Диого
 
73'
Мендес Алексис
Гарсия Самуэль
 
76'
 
Мартинес Антонио
Эванилсон
77'
 
Консейсау Франсишку
Карму Давид
77'
 
Кардозу Фабиу
Франко Андре
81'
 
Тареми Мехди
81'
Соро Альберто
Морейра Нуну
 
81'
Сан-Луи Дилан
Лакава Матиас
 
82'
Соро Альберто
 
85'
 
Боржеш Гонсалу
Тареми Мехди
85'
 
Нико Гонсалес
Варела Алан
90'
 
Боржеш Гонсалу
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Визела 0% (0)
X 0% (0)
Порту 100% (121)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
22
Буснич
Александар
79
Морейра
Нуну
90
Наскименто
Диого
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
99
Эссанд
Самюэль
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
3
Пепе
Кеплер
4
Карму
Давид
23
Мариу
Жоау
III
10
Консейсау
Франсишку
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Визела
4-1-4-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Визела
Порту

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
К
1:3
ПЛ
0:4

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

3.33
2.67

Среднее время на гол

27
33

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 4 0.44
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.22
Сан-Луи Дилан 1 0.11
Перейра Матеус 1 0.11
Морейра Нуну 1 0.11
Мендес Алексис 0 0
Лакава Матиас 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 (1) 0.22
Маркано Иван 2 0.22
Мартинес Антонио III 2 0.22
Эуштакиу Стивен 2 0.22
Эванилсон 2 0.22
Венделл Боргес 1 0.11
Галено Вандерсон 1 (1) 0.11
Хайме Иван 1 0.11
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 5 0
Оливейра Андерсон 2 0
Соро Альберто 2 0
Ортис Педро 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Мендес Алексис 1 0
Лакава Матиас 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 4 1
Карму Давид 4 1
Нико Гонсалес 3 0
Кардозу Фабиу 1 1
Консейсау Сержиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Варела Алан 2 0
Консейсау Франсишку 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Визела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
6
Визела
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Порту
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

9
13
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
3
33%
5
38%
76-90

Пропущено

17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
33%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
3
18%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1
Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4

Результаты матчей

Визела
Порту

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Визела
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 13 - 6 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Жил Висенте
 Заявка 9 3 1 5 21 - 18 10
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
16.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
17.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
3.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
4.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Брага Жорж Артур 1 4
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 64'
      Ортис Педро получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Карму Давид получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тактическая замена. Буснич Александар уходит с поля и его заменяет Ортис Педро
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Эуштакиу Стивен забивает ударом с левой ноги!
    • 22'
      'Г О О О О О Л - Тареми Мехди из команды Порту забивает с пенальти! Он пробил правой. Fabijan Buntic был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Визела 0% (0)
    X 0% (0)
    Порту 100% (121)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Визела 0:2 Порту онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 0:2 Порту

    Исход игры
    Визела
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Порту
    100% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.02% (52)
    Меньше
    53.98% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    42.48% (48)
    Нет
    57.52% (65)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    38% (46)
    1:2 Порту
    33.1% (40)
    0:1 Порту
    12.4% (15)
    1:3 Порту
    4.1% (5)
    0:3 Порту
    3.3% (4)
    1:4 Порту
    2.5% (3)
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