Тур: 9. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela. Главный судья: Manuel Oliveira
0'
0:1
22' ПенальтиТареми Мехди
0:2
44' ГолЭуштакиу Стивен
57' Желтая карточкаКарму Давид
64' Желтая карточкаОртис Педро
66' Желтая карточкаПерейра Матеус
72' Желтая карточкаКонсейсау Франсишку
81' Желтая карточкаТареми Мехди
82' Желтая карточкаСоро Альберто
90' Желтая карточкаБоржеш Гонсалу
90'+7
Ход матча
22'
0:1
44'
0:2
57'
64'
66'
81'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
82
Силва
Томаш
79
Морейра
Нуну
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Ортис ПедроВратарь
- Вратарь
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЖарделНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
55 Мендеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Визела
Порту
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
3.33
2.67
Среднее время на гол
27
33
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|4
|0.44
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.22
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.11
|Перейра Матеус
|1
|0.11
|Морейра Нуну
|1
|0.11
|Мендес Алексис
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2 (1)
|0.22
|Маркано Иван
|2
|0.22
|Мартинес Антонио III
|2
|0.22
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.22
|Эванилсон
|2
|0.22
|Венделл Боргес
|1
|0.11
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.11
|Хайме Иван
|1
|0.11
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|5
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Лакава Матиас
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
|Наскименто Диого
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|4
|1
|Карму Давид
|4
|1
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|1
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Тареми Мехди
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Варела Алан
|2
|0
|Консейсау Франсишку
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Визела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
6
Визела
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Порту
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
9
13
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
3
33%
5
38%
76-90
Пропущено
17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
33%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
3
18%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1
Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4
Результаты матчей
Визела
Порту
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Визела
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 6
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 17
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|21 - 18
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 26
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Брага
|Жорж Артур
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 0:2 Порту
Исход игры
Визела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Порту
100% (121)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
42.48% (48)
Нет
57.52% (65)
Популярный счёт
0:2 Порту
38% (46)
1:2 Порту
33.1% (40)
0:1 Порту
12.4% (15)
1:3 Порту
4.1% (5)
0:3 Порту
3.3% (4)
1:4 Порту
2.5% (3)
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