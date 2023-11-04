  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Сампдория
1:0
Второй тайм: 48'
Палермо
0'
11' Желтая карточка
Верре Валерио
0:0
44' Не забитый пенальти
Борини Фабио
1:0
44' Гол
Борини Фабио

Ход матча

11'
Верре Валерио
 
44'
Борини Фабио
0:0
44'
Борини Фабио
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Палермо
3.35
4.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
4
Виейра
Ронни
16
Борини
Фабио
7
Эспозито
Себастьяно
10
Верре
Валерио
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
53
Хендерсон
Лиам
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
Сампдория
4-3-1-2
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Сампдория
Палермо

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Тотал матчей

2.5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.42
Педрола Эстанис 3 0.25
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.17
Депаоли Фабио 1 0.08
Гонсалес Факундо 1 0.08
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Simone Giordano 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.36
Манкузо Леонардо 3 0.27
Штулац Лео 2 0.18
Хендерсон Лиам 1 0.09
Чеккарони Пьетро 1 0.09
Солери Эдоардо 1 0.09
Сегре Джакопо 1 0.09
Лучиони Фабио 1 0.09
Инсинье Роберто 1 0.09
Ди Франческо Федерико 1 0.09
Аурелио Джузеппе 1 0.09
Ди Мариано Франческо 0 0
Nicolo Valente 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Стоянович Петар 4 0
Мурру Никола 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Борини Фабио 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Гонсалес Факундо 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Пирло Андреа 1 0
Касами Пайтим 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Йепес Жерар 1 0
Даниэле Гиларди 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Штулац Лео 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Матею Алеш 1 0
Nicolo Valente 1 0
Aljosa Vasic 1 0

Результаты матчей

Сампдория
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Палермо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
7
Сампдория
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Палермо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
1
17%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
8
47%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
7
44%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1
Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2
Палермо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1

Результаты матчей

Сампдория
Палермо

Точный счет

1:2
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 0:1 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 1:0 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Сампдория
 1:0 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 0:1 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 1:0 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Борини Фабио бьет в цель!
  • 44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Борини Фабио пробил пенальти, но не смог забить!
  • 11'
    Верре Валерио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Палермо.
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Сампдория
Ничья
Палермо
3.35
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