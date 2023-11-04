Тур: 12. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
11' Желтая карточкаВерре Валерио
0:0
44' Не забитый пенальтиБорини Фабио
1:0
44' ГолБорини Фабио
63' Желтая карточкаЙепес Жерар
64' Желтая карточкаБорини Фабио
81' Желтая карточкаМатею Алеш
87' Желтая карточкаДаниэле Гиларди
90'+6
Ход матча
11'
44'
0:0
44'
1:0
63'
64'
81'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
340 Количество передач 428
-
44 Владение мячом, % 56
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
35 Hugo Buyla
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Сампдория
Палермо
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Тотал матчей
2.5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.42
|Педрола Эстанис
|3
|0.25
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.17
|Депаоли Фабио
|1
|0.08
|Гонсалес Факундо
|1
|0.08
|Верре Валерио
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Simone Giordano
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.36
|Манкузо Леонардо
|3
|0.27
|Штулац Лео
|2
|0.18
|Хендерсон Лиам
|1
|0.09
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.09
|Солери Эдоардо
|1
|0.09
|Сегре Джакопо
|1
|0.09
|Лучиони Фабио
|1
|0.09
|Инсинье Роберто
|1
|0.09
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.09
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.09
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Nicolo Valente
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|5
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Борини Фабио
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Гонсалес Факундо
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Даниэле Гиларди
|2
|0
|Пирло Андреа
|1
|0
|Касами Пайтим
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Штулац Лео
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
7
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Палермо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
1
17%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
8%
3
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
8
47%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
5
56%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
7
44%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1
Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2
Палермо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1
Результаты матчей
Сампдория
Палермо
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
210
65
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Сампдория
|Борини Фабио
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4