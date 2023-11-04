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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Сампдория
1:0
Конец матча
Палермо
0'
11' Желтая карточка
Верре Валерио
0:0
44' Не забитый пенальти
Борини Фабио
1:0
44' Гол
Борини Фабио
63' Желтая карточка
Йепес Жерар
64' Желтая карточка
Борини Фабио
81' Желтая карточка
Матею Алеш
87' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
90'+6

Ход матча

11'
Верре Валерио
 
44'
Борини Фабио
0:0
44'
Борини Фабио
1:0
57'
 
Манкузо Леонардо
Инсинье Роберто
63'
Йепес Жерар
 
64'
Борини Фабио
 
66'
Аскилдсен Кристоффер
Верре Валерио
 
67'
 
Солери Эдоардо
Ди Франческо Федерико
67'
 
Nicolo Valente
Хендерсон Лиам
79'
Де Лука Мануэль
Эспозито Себастьяно
 
79'
 
Штулац Лео
Гомес Клаудио
79'
 
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
81'
 
Матею Алеш
87'
Даниэле Гиларди
 
90'
Джирелли Стефано
Йепес Жерар
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 340 Количество передач 428
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
4
Виейра
Ронни
16
Борини
Фабио
7
Эспозито
Себастьяно
10
Верре
Валерио
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
53
Хендерсон
Лиам
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
Сампдория
4-3-1-2
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Сампдория
Палермо

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Тотал матчей

2.5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.42
Педрола Эстанис 3 0.25
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.17
Депаоли Фабио 1 0.08
Гонсалес Факундо 1 0.08
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Simone Giordano 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.36
Манкузо Леонардо 3 0.27
Штулац Лео 2 0.18
Хендерсон Лиам 1 0.09
Чеккарони Пьетро 1 0.09
Солери Эдоардо 1 0.09
Сегре Джакопо 1 0.09
Лучиони Фабио 1 0.09
Инсинье Роберто 1 0.09
Ди Франческо Федерико 1 0.09
Аурелио Джузеппе 1 0.09
Ди Мариано Франческо 0 0
Nicolo Valente 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Стоянович Петар 4 0
Борини Фабио 3 0
Мурру Никола 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Гонсалес Факундо 2 0
Йепес Жерар 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Даниэле Гиларди 2 0
Пирло Андреа 1 0
Касами Пайтим 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Штулац Лео 2 0
Матею Алеш 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Nicolo Valente 1 0
Aljosa Vasic 1 0

Результаты матчей

Сампдория
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
7
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Палермо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
1
17%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
8%
3
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
8
47%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
5
56%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
7
44%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1
Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2
Палермо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1

Результаты матчей

Сампдория
Палермо

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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