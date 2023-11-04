Тур: 12. Стадион: Никола Чераволо.
0'
4' Желтая карточкаМанкони Якопо
15' Желтая карточкаПонси Фабио
1:0
19' ГолВандепутте Яри
1:1
27' ГолМанкони Якопо
59' Желтая карточкаПалумбо Антонио
79' Желтая карточкаKleis Bozhanaj
86' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
Ход матча
15'
19'
1:0
27'
1:1
59'
79'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Roko Vukusic
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Катанзаро
Модена
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|5 (1)
|0.42
|Бьяши Томмазо
|3
|0.25
|Йемелло Пьетро
|2
|0.17
|Верна Лука
|2
|0.17
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.17
|Сунас Димитрис
|1
|0.08
|Помпетти Марко
|1
|0.08
|Бриньола Энрико
|1
|0.08
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.25
|Манкони Якопо
|2
|0.17
|Фальчинелли Диего
|2
|0.17
|Тремолада Лука
|1
|0.08
|Палумбо Антонио
|1
|0.08
|Заро Джованни
|1
|0.08
|Бонфанти Николас
|1
|0.08
|Fabio Abiuso
|1
|0.08
|Джерли Фабио
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|5
|0
|Миранда Кевин
|1
|1
|Бригенти Николо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Panos Katseris
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Заро Джованни
|3
|0
|Antonio Pergreffi
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Kleis Bozhanaj
|2
|0
|Секулин Андреа
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Abdoul Guiebre
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
|Fabio Abiuso
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Модена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
9
5
Катанзаро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Модена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
2
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
25%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2
Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4
Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2
Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0
Результаты матчей
Катанзаро
Модена
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
38
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|17 - 8
|20
|5.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|12 - 10
|20
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|7.
|1:0
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|3:2
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|13.
|2:3
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|1:1
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|3:2
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|9.
|1:0
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|2:3
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|2:3
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|3:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4