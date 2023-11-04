  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Катанзаро
1:2
Конец матча
Модена
0'
4' Желтая карточка
Манкони Якопо
15' Желтая карточка
Понси Фабио
1:0
19' Гол
Вандепутте Яри
1:1
27' Гол
Манкони Якопо
59' Желтая карточка
Палумбо Антонио
79' Желтая карточка
Kleis Bozhanaj
86' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
90' Желтая карточка
Бригенти Николо
1:2
90' Гол
Kleis Bozhanaj
90'+7

Ход матча

4'
 
Манкони Якопо
15'
 
Понси Фабио
19'
Вандепутте Яри
(Стоппа Маттео)
1:0
27'
1:1
Манкони Якопо
(Тремолада Лука)
58'
Амброзино Джузеппе
Йемелло Пьетро
 
58'
Бьяши Томмазо
Доннарумма Альфредо
 
59'
 
Палумбо Антонио
60'
 
Бонфанти Николас
Abdoul Guiebre
71'
Сунас Димитрис
Стоппа Маттео
 
71'
Помпетти Марко
Понтиссо Симоне
 
73'
 
Kleis Bozhanaj
Тремолада Лука
73'
 
Antonio Pergreffi
Понси Фабио
79'
 
Kleis Bozhanaj
83'
Д'Андреа Лука
Гион Андреа
 
83'
 
Коттали Маттео
Манкони Якопо
86'
Сконьямилло Стефано
 
90'
Бригенти Николо
 
90'
1:2
Kleis Bozhanaj
(Коттали Маттео)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 27 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 564 Количество передач 356
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Фулиньяти
Андреа
33
Оливери
Андреа
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
19
Стоппа
Маттео
18
Гион
Андреа
20
Понтиссо
Симоне
27
Вандепутте
Яри
99
Доннарумма
Альфредо
9
Йемелло
Пьетро
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
3
Понси
Фабио
99
Shady
Oukhadda
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
8
Abdoul
Guiebre
10
Тремолада
Лука
17
Манкони
Якопо
7
Edoardo
Duca
Катанзаро
4-4-2
Модена
3-4-3

История личных встреч

Катанзаро
Модена

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 5 (1) 0.42
Бьяши Томмазо 3 0.25
Йемелло Пьетро 2 0.17
Верна Лука 2 0.17
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.17
Сунас Димитрис 1 0.08
Помпетти Марко 1 0.08
Бриньола Энрико 1 0.08
Стоппа Маттео 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Panos Katseris 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.25
Манкони Якопо 2 0.17
Фальчинелли Диего 2 0.17
Тремолада Лука 1 0.08
Палумбо Антонио 1 0.08
Заро Джованни 1 0.08
Бонфанти Николас 1 0.08
Fabio Abiuso 1 0.08
Kleis Bozhanaj 1 0.08
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 5 0
Бригенти Николо 3 0
Миранда Кевин 1 1
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Panos Katseris 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Шитум Марио 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Заро Джованни 3 0
Antonio Pergreffi 3 0
Понси Фабио 3 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Kleis Bozhanaj 2 0
Секулин Андреа 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Abdoul Guiebre 1 0
Кристиан Каус 1 0
Edoardo Duca 1 0
Fabio Abiuso 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Модена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

9
5
Катанзаро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Модена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
57%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
2
50%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
5
38%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
28%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2
Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4
Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2
Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0

Результаты матчей

Катанзаро
Модена

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 0:1 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 1:0 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Сампдория
 1:0 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 0:1 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 1:0 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Катанзаро 1:2 Модена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     