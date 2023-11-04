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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Тернана
0:1
Второй тайм: 88'
Венеция
0'
43' Желтая карточка
Бузио Джанлука
0:1
74' Гол
Бузио Джанлука

Ход матча

43'
 
Бузио Джанлука
46'
 
Йонсен Деннис
Лелла Нунцио
67'
Фалетти Сесар
Раймондо Антонио
 
70'
 
Бьярксон Бьярки Стейнн
Пьерини Николас
70'
 
Гюткьяр Кристиан
Эллертссон Микаэль-Эгиль
72'
Челли Алессандро
Lorenzo Lucchesi
 
74'
0:1
Бузио Джанлука
79'
 
Дзампано Франческо
Похьянпало Йоэль
80'
Вивиани Федерико
Пююхтя Никлас
 
80'
Де Бур Кес
Луперини Грегорио
 
80'
Дионизи Федерико
Лабойко Якуб
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Венеция
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Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
66
Пююхтя
Никлас
91
Коррадо
Никколо
9
Раймондо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
12
Бертинато
Бруно
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
13
Модоло
Марко
33
Сверко
Марин
24
Лелла
Нунцио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
Тернана
3-5-2
Венеция
4-4-2

История личных встреч

Тернана
Венеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:4
СB
2:1
К
3:1
СB
2:0
СB
2:3
СCA
3:2
СCA
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
3

Среднее время на гол

40
30

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.14
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

42
57

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 2 0.17
Ди Стефано Филиппо 2 0.17
Диаките Салим 1 0.08
Фалетти Сесар 1 (1) 0.08
Дионизи Федерико 1 0.08
Соренсен Фредерик 1 0.08
Касасола Тиаго 1 0.08
Челли Алессандро III 1 0.08
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 4 0.33
Похьянпало Йоэль 3 0.25
Тессманн Таннер 2 0.17
Гюткьяр Кристиан 2 0.17
Бузио Джанлука 2 0.17
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.08
Йонсен Деннис 1 0.08
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.08
Альтаре Джорджо 1 0.08
Кандела Антонио 0 0
Дзампано Франческо 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 4 0
Луперини Грегорио 4 0
Лабойко Якуб 4 0
Диаките Салим 4 0
Капуано Марко 2 1
Дионизи Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Раймондо Антонио 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Тессманн Таннер 2 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Дембеле Али 1 0

Результаты матчей

Тернана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Венеция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Тернана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Венеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
10
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Венеция
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
80%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
20%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0
Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3
Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1

Результаты матчей

Тернана
Венеция

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Тернана
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 1:0 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Катанзаро
 1:1 12 6 4 2 19 - 15 22
4.
Палермо
 10 6 2 2 17 - 8 20
5.
Модена
 1:1 12 5 5 2 12 - 10 20
6.
Комо
 1:1 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 1:0 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 1:1 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 3:2 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 2:3 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 1:1 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 0:1 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 1:1 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Читтаделла
 3:2 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 1:1 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Модена
 1:1 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 1:0 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Брешия
 2:3 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пиза
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Тернана
 0:1 7 1 2 4 5 - 6 5
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 1:1 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Венеция
 1:0 6 3 2 1 6 - 3 11
5.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Модена
 1:1 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Бари
 1:0 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 1:1 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 2:3 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 3:2 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 0:1 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 1:1 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 0:1 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Бузио Джанлука получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Венеция
31.74
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5.95
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2.90
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Тернана
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