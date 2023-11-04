Тур: 12. Стадион: Либеро Либерати.
Ход матча
43'
74'
0:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тернана
Венеция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
3
Среднее время на гол
40
30
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.14
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
42
57
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|2
|0.17
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.17
|Диаките Салим
|1
|0.08
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.08
|Дионизи Федерико
|1
|0.08
|Соренсен Фредерик
|1
|0.08
|Касасола Тиаго
|1
|0.08
|Челли Алессандро III
|1
|0.08
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерини Николас
|4
|0.33
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.25
|Тессманн Таннер
|2
|0.17
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.17
|Бузио Джанлука
|2
|0.17
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.08
|Йонсен Деннис
|1
|0.08
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.08
|Альтаре Джорджо
|1
|0.08
|Кандела Антонио
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Лабойко Якуб
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Дембеле Али
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Венеция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Тернана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Венеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
10
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Венеция
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
80%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
5
31%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
20%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0
Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3
Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1
Результаты матчей
Тернана
Венеция
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Тернана
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
29
56
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|17 - 8
|20
|5.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|12 - 10
|20
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|7.
|1:0
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|3:2
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|13.
|2:3
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|1:1
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|3:2
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|9.
|1:0
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|2:3
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|2:3
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|3:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4