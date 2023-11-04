Тур: 12. Стадион: Либеро Либерати.
0'
43' Желтая карточкаБузио Джанлука
0:1
74' ГолБузио Джанлука
90' Желтая карточкаЙонсен Деннис
90' Желтая карточкаВивиани Федерико
90'+7
Ход матча
43'
74'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
369 Количество передач 535
-
41 Владение мячом, % 59
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тернана
Венеция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
3
Среднее время на гол
40
30
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.14
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
42
57
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|2
|0.17
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.17
|Диаките Салим
|1
|0.08
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.08
|Дионизи Федерико
|1
|0.08
|Соренсен Фредерик
|1
|0.08
|Касасола Тиаго
|1
|0.08
|Челли Алессандро III
|1
|0.08
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерини Николас
|4
|0.33
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.25
|Тессманн Таннер
|2
|0.17
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.17
|Бузио Джанлука
|2
|0.17
|Йонсен Деннис
|1
|0.08
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.08
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.08
|Альтаре Джорджо
|1
|0.08
|Кандела Антонио
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Лабойко Якуб
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Дембеле Али
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Венеция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Тернана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Венеция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
10
Тернана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Венеция
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
4
67%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
4
40%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
1
6%
4
40%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
6
38%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0
Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3
Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1
Результаты матчей
Тернана
Венеция
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Тернана
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
210
57
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|9.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Сампдория
|Борини Фабио
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4