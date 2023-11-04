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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Пиза
1:1
Второй тайм: 89'
Комо
0'
6' Желтая карточка
Велозу Мигель
0:1
12' Гол
Кутроне Патрик
24' Желтая карточка
Трамони Лисандру
41' Желтая карточка
Одентал Кас
1:1
46' Гол
Валоти Матиа
52' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
80' Желтая карточка
Барба Федерико
87' Желтая карточка
Беллемо Алессандро

Ход матча

6'
Велозу Мигель
 
12'
0:1
Кутроне Патрик
(Верди Симоне)
24'
Трамони Лисандру
 
41'
 
Одентал Кас
46'
Барберис Андреа
Велозу Мигель
 
46'
Валоти Матиа
(Млакар Ян)
1:1
52'
Канестрелли Симоне
 
54'
 
Да Кунья Лукас
Габриеллони Алессандро
62'
 
Базелли Даниэле
Коне Бенджамин
62'
 
Чаджиа Мутир
Верди Симоне
63'
Пиччинини Габриэле
Марин Мариус
 
77'
Виньято Эмануэль
Трамони Лисандру
 
77'
Барбьери Томмазо
Эштевеш Томаш
 
80'
 
Барба Федерико
82'
 
Сала Марко
Иоанну Николас
82'
 
Иовин Алессио
Кассандро Томмазо
87'
 
Беллемо Алессандро

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Комо
7.90
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3.25
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6.55
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Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
5
Канестрелли
Симоне
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
7
Трамони
Лисандру
19
Эштевеш
Томаш
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
44
Иоанну
Николас
94
Коне
Бенджамин
14
Беллемо
Алессандро
90
Верди
Симоне
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
Пиза
3-4-2-1
Комо
3-4-1-2

История личных встреч

Пиза
Комо

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
3:1
СB
0:1
СCA
1:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 3 (2) 0.25
Беруатто Пьетро 1 0.08
Трамони Лисандру 1 0.08
Мазуччи Гаэтано 1 0.08
Трамони Маттео 1 0.08
Канестрелли Симоне 1 0.08
Эштевеш Томаш 1 0.08
Пиччинини Габриэле 1 0.08
Alesandro Arena 1 0.08
Велозу Мигель 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Млакар Ян 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.36
Иоанну Николас 3 0.27
Барба Федерико 2 0.18
Одентал Кас 2 0.18
Беллемо Алессандро 1 0.09
Верди Симоне 1 (1) 0.09
Черри Альберто 1 0.09
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леверб Максим 4 1
Марин Мариус 4 0
Барбьери Томмазо 2 1
Канестрелли Симоне 3 0
Трамони Лисандру 3 0
Херманнссон Хьёртур 1 1
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Морео Стефано 2 0
Николас Андраде 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Млакар Ян 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Alesandro Arena 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 4 1
Курто Марко 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Да Кунья Лукас 2 0
Одентал Кас 2 0
Базелли Даниэле 1 0
Барба Федерико 1 0
Иоанну Николас 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Кассандро Томмазо 1 0

Результаты матчей

Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Комо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
6
Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Комо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
30%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0
Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1
Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1

Результаты матчей

Пиза
Комо

Точный счет

1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пиза
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 1:0 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Катанзаро
 1:1 12 6 4 2 19 - 15 22
4.
Палермо
 10 6 2 2 17 - 8 20
5.
Модена
 1:1 12 5 5 2 12 - 10 20
6.
Комо
 1:1 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 1:0 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 1:1 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 3:2 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 2:3 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 1:1 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 0:1 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 1:1 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Читтаделла
 3:2 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 1:1 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Модена
 1:1 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 1:0 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Брешия
 2:3 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пиза
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Тернана
 0:1 7 1 2 4 5 - 6 5
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 1:1 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Венеция
 1:0 6 3 2 1 6 - 3 11
5.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Модена
 1:1 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Бари
 1:0 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 1:1 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 2:3 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 3:2 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 0:1 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 1:1 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 0:1 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Одентал Кас получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Трамони Лисандру получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Верди Симоне сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Кутроне Патрик бьет в цель!
    • 6'
      Велозу Мигель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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