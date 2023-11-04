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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Пиза
1:1
Конец матча
Комо
0'
6' Желтая карточка
Велозу Мигель
0:1
12' Гол
Кутроне Патрик
24' Желтая карточка
Трамони Лисандру
41' Желтая карточка
Одентал Кас
1:1
46' Гол
Валоти Матиа
52' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
80' Желтая карточка
Барба Федерико
87' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
90'+6
1
Николас
Андраде
5
Канестрелли
Симоне
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
7
Трамони
Лисандру
19
Эштевеш
Томаш
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
44
Иоанну
Николас
94
Коне
Бенджамин
14
Беллемо
Алессандро
90
Верди
Симоне
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
Пиза
3-4-2-1
Комо
3-4-1-2

История личных встреч

Пиза
Комо

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
3:1
СB
0:1
СCA
1:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 3 (2) 0.25
Беруатто Пьетро 1 0.08
Трамони Лисандру 1 0.08
Мазуччи Гаэтано 1 0.08
Трамони Маттео 1 0.08
Канестрелли Симоне 1 0.08
Эштевеш Томаш 1 0.08
Пиччинини Габриэле 1 0.08
Alesandro Arena 1 0.08
Велозу Мигель 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Млакар Ян 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.36
Иоанну Николас 3 0.27
Барба Федерико 2 0.18
Одентал Кас 2 0.18
Беллемо Алессандро 1 0.09
Верди Симоне 1 (1) 0.09
Черри Альберто 1 0.09
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леверб Максим 4 1
Марин Мариус 4 0
Барбьери Томмазо 2 1
Канестрелли Симоне 3 0
Трамони Лисандру 3 0
Херманнссон Хьёртур 1 1
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Морео Стефано 2 0
Николас Андраде 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Млакар Ян 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Alesandro Arena 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 4 1
Курто Марко 3 0
Барба Федерико 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Да Кунья Лукас 2 0
Одентал Кас 2 0
Базелли Даниэле 1 0
Иоанну Николас 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Кассандро Томмазо 1 0

Результаты матчей

Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Комо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
3
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
6
Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Комо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
3
27%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
6
46%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0
Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1
Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1

Результаты матчей

Пиза
Комо

Точный счет

1:2
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Пиза
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
1
2
10
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 0:1 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 1:0 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Сампдория
 1:0 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 0:1 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 1:0 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
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    • 46'
      Велозу Мигель уходит с поля. Барберис Андреа выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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