Тур: 12. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
6' Желтая карточкаВелозу Мигель
0:1
12' ГолКутроне Патрик
24' Желтая карточкаТрамони Лисандру
41' Желтая карточкаОдентал Кас
1:1
46' ГолВалоти Матиа
52' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
80' Желтая карточкаБарба Федерико
87' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
90'+6
Ход матча
12'
0:1
24'
41'
46'
1:1
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
487 Количество передач 354
-
57 Владение мячом, % 43
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Пиза
Комо
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|3 (2)
|0.25
|Беруатто Пьетро
|1
|0.08
|Трамони Лисандру
|1
|0.08
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.08
|Трамони Маттео
|1
|0.08
|Канестрелли Симоне
|1
|0.08
|Эштевеш Томаш
|1
|0.08
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.08
|Alesandro Arena
|1
|0.08
|Велозу Мигель
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Млакар Ян
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.36
|Иоанну Николас
|3
|0.27
|Барба Федерико
|2
|0.18
|Одентал Кас
|2
|0.18
|Беллемо Алессандро
|1
|0.09
|Верди Симоне
|1 (1)
|0.09
|Черри Альберто
|1
|0.09
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леверб Максим
|4
|1
|Марин Мариус
|4
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|1
|Канестрелли Симоне
|3
|0
|Трамони Лисандру
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|1
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Николас Андраде
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|4
|1
|Курто Марко
|3
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Да Кунья Лукас
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Иоанну Николас
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Комо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
3
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
6
Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Комо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
3
27%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
6
46%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0
Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1
Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1
Результаты матчей
Пиза
Комо
Точный счет
1:2
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Пиза
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
210
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|9.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Сампдория
|Борини Фабио
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4