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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Козенца
1:1
Второй тайм: 87'
ФералпиСало
0'
6' Желтая карточка
Феличи Маттиа
1:0
19' Гол
Вентури Майкл
30' Желтая карточка
Флоренци Альдо
32' Желтая карточка
Mattia Tonetto
1:1
62' Гол
Бутич Карло
68' Желтая карточка
Маццокки Симоне
77' Желтая карточка
Мартелла Бруно

Ход матча

6'
 
Феличи Маттиа
13'
 
Mattia Tonetto
Loris Bacchetti
19'
Вентури Майкл
(Кало Джакомо)
1:0
30'
Флоренци Альдо
 
32'
 
Mattia Tonetto
56'
 
Бутич Карло
Ла Мантия Андреа
56'
 
Сау Марко
Компаньон Маттиа
56'
Маццокки Симоне
Маррас Мануэль
 
56'
Дзуккон Федерико
Вока Идриз
 
62'
1:1
Бутич Карло
67'
Valerio Crespi
Форте Франческо
 
67'
Канотто Луиджи
Флоренци Альдо
 
68'
Маццокки Симоне
 
77'
 
Мартелла Бруно
79'
 
Denis Hergheligiu
Зеннаро Маттиа
83'
Рисполи Андреа
Фонтанаросса Алессандро
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
ФералпиСало
6.00
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5.30
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8.10
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Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
6
Фонтанаросса
Алессандро
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
7
Маррас
Мануэль
9
Тутино
Дженнаро
34
Флоренци
Альдо
10
Форте
Франческо
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
6
Loris
Bacchetti
97
Феличи
Маттиа
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
87
Мартелла
Бруно
14
Компаньон
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
Козенца
4-2-3-1
ФералпиСало
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццокки Симоне 3 0.25
Вока Идриз 2 0.17
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.17
Форте Франческо 2 0.17
Вентури Майкл 2 0.17
Маррас Мануэль 1 0.08
Канотто Луиджи 1 0.08
Ариоли Алессандро 1 0.08
Massimo Zilli 1 0.08
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.17
Davide Balestrero 2 0.17
Бутич Карло 1 0.08
Феличи Маттиа 1 0.08
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Вентури Майкл 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Маррас Мануэль 2 0
Вока Идриз 2 0
Прашелик Матеуш 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Микай Алессандро 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 6 0
Davide Balestrero 5 0
Феличи Маттиа 3 1
Париджини Витторио 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Пицциньякко Семуэль 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
ФералпиСало
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФералпиСало
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

4
1
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
ФералпиСало
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
30%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
50%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
9
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
4
29%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

11
21
1 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
4
36%
3
14%
61-75
4
36%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2
Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2
Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0

Результаты матчей

Козенца
ФералпиСало

Точный счет

1:2
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Козенца
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
7
4
7
1.5
1
10
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 1:0 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Катанзаро
 1:1 12 6 4 2 19 - 15 22
4.
Палермо
 10 6 2 2 17 - 8 20
5.
Модена
 1:1 12 5 5 2 12 - 10 20
6.
Комо
 1:1 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 1:0 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 1:1 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 3:2 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 2:3 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 1:1 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 0:1 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 1:1 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Читтаделла
 3:2 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 1:1 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Модена
 1:1 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 1:0 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Брешия
 2:3 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пиза
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Тернана
 0:1 7 1 2 4 5 - 6 5
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 1:1 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Венеция
 1:0 6 3 2 1 6 - 3 11
5.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Модена
 1:1 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Бари
 1:0 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 1:1 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 2:3 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 3:2 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 0:1 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 1:1 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 0:1 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Mattia Tonetto получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Флоренци Альдо получил желтую карточку от судьи
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    Козенца
    Ничья
    ФералпиСало
    6.00
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    5.30
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    8.10
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