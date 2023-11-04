Тур: 12. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
1:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаФеличи Маттиа
1:0
19' ГолВентури Майкл
30' Желтая карточкаФлоренци Альдо
32' Желтая карточкаMattia Tonetto
1:1
62' ГолБутич Карло
68' Желтая карточкаМаццокки Симоне
77' Желтая карточкаМартелла Бруно
90' Желтая карточкаФьордилино Лука
90'+5
Ход матча
19'
1:0
30'
32'
62'
1:1
68'
77'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
444 Количество передач 335
-
56 Владение мячом, % 44
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццокки Симоне
|3
|0.25
|Вока Идриз
|2
|0.17
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.17
|Форте Франческо
|2
|0.17
|Вентури Майкл
|2
|0.17
|Маррас Мануэль
|1
|0.08
|Канотто Луиджи
|1
|0.08
|Ариоли Алессандро
|1
|0.08
|Massimo Zilli
|1
|0.08
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.17
|Davide Balestrero
|2
|0.17
|Бутич Карло
|1
|0.08
|Феличи Маттиа
|1
|0.08
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Вентури Майкл
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Маррас Мануэль
|2
|0
|Вока Идриз
|2
|0
|Прашелик Матеуш
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Микай Алессандро
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|6
|0
|Davide Balestrero
|5
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Фьордилино Лука
|3
|0
|Париджини Витторио
|2
|0
|Пицциньякко Семуэль
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
ФералпиСало
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
3
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФералпиСало
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
4
1
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
ФералпиСало
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
57%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
9
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
4
27%
2
29%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
12
22
1 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
2
17%
4
18%
46-60
5
42%
3
14%
61-75
4
33%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2
Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2
Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0
Результаты матчей
Козенца
ФералпиСало
Точный счет
1:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Козенца
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
48
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|9.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Сампдория
|Борини Фабио
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4