  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Козенца
1:1
Конец матча
ФералпиСало
0'
6' Желтая карточка
Феличи Маттиа
1:0
19' Гол
Вентури Майкл
30' Желтая карточка
Флоренци Альдо
32' Желтая карточка
Mattia Tonetto
1:1
62' Гол
Бутич Карло
68' Желтая карточка
Маццокки Симоне
77' Желтая карточка
Мартелла Бруно
90' Желтая карточка
Фьордилино Лука
90'+5

Ход матча

6'
 
Феличи Маттиа
13'
 
Mattia Tonetto
Loris Bacchetti
19'
Вентури Майкл
(Кало Джакомо)
1:0
30'
Флоренци Альдо
 
32'
 
Mattia Tonetto
56'
 
Бутич Карло
Ла Мантия Андреа
56'
 
Сау Марко
Компаньон Маттиа
56'
Маццокки Симоне
Маррас Мануэль
 
57'
Дзуккон Федерико
Вока Идриз
 
62'
1:1
Бутич Карло
67'
Valerio Crespi
Форте Франческо
 
67'
Канотто Луиджи
Флоренци Альдо
 
68'
Маццокки Симоне
 
77'
 
Мартелла Бруно
79'
 
Denis Hergheligiu
Зеннаро Маттиа
83'
Рисполи Андреа
Фонтанаросса Алессандро
 
90'
 
Фьордилино Лука

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 444 Количество передач 335
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
6
Фонтанаросса
Алессандро
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
7
Маррас
Мануэль
9
Тутино
Дженнаро
34
Флоренци
Альдо
10
Форте
Франческо
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
6
Loris
Bacchetti
97
Феличи
Маттиа
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
87
Мартелла
Бруно
14
Компаньон
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
Козенца
4-2-3-1
ФералпиСало
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццокки Симоне 3 0.25
Вока Идриз 2 0.17
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.17
Форте Франческо 2 0.17
Вентури Майкл 2 0.17
Маррас Мануэль 1 0.08
Канотто Луиджи 1 0.08
Ариоли Алессандро 1 0.08
Massimo Zilli 1 0.08
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.17
Davide Balestrero 2 0.17
Бутич Карло 1 0.08
Феличи Маттиа 1 0.08
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Вентури Майкл 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Маррас Мануэль 2 0
Вока Идриз 2 0
Прашелик Матеуш 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Микай Алессандро 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 6 0
Davide Balestrero 5 0
Феличи Маттиа 3 1
Фьордилино Лука 3 0
Париджини Витторио 2 0
Пицциньякко Семуэль 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
ФералпиСало
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
3
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФералпиСало
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

4
1
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
ФералпиСало
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
57%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
9
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
4
27%
2
29%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

12
22
1 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
2
17%
4
18%
46-60
5
42%
3
14%
61-75
4
33%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2
Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2
Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0

Результаты матчей

Козенца
ФералпиСало

Точный счет

1:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Козенца
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
4
8
1.5
1
11
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 0:1 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 1:0 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Сампдория
 1:0 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 0:1 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 1:0 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Козенца 1:1 ФералпиСало онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     