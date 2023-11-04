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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Бари
1:0
Второй тайм: 90'
Асколи
0'
14' Желтая карточка
Викари Франческо
37' Желтая карточка
Риччи Джакомо
42' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
50' Желтая карточка
Джоване Самуэль
53' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
1:0
80' Гол
Сибилли Джузеппе

Ход матча

14'
Викари Франческо
 
37'
Риччи Джакомо
 
42'
 
Ди Таккио Франческо
50'
 
Джоване Самуэль
53'
Акампора Дженнаро
 
57'
 
Адьяпонг Клод
Беллучи Джузеппе
57'
 
Мендеш Педру
Родригес Пабло
72'
 
Гнаоре Эдди
Калигара Фабрицио
72'
 
Миланезе Томмазо
Джоване Самуэль
72'
Майта Маттиа
Куцупиас Илиас
 
72'
Араму Маттиа
Насти Марко
 
80'
Сибилли Джузеппе
1:0
81'
 
Манцари Джакомо
Ди Таккио Франческо
86'
Белломо Никола
Сибилли Джузеппе
 
87'
Фработта Джанлука
Риччи Джакомо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Асколи
3.95
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8.43
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99.20
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Все Коэффициенты
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
21
Жужек
Жан
93
Дорваль
Мехди
31
Риччи
Джакомо
44
Акампора
Дженнаро
26
Куцупиас
Илиас
20
Сибилли
Джузеппе
18
Дьяв
Давиде
9
Насти
Марко
1
Davide
Barosi
40
Байейе
Брайан
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
10
Калигара
Фабрицио
18
Ди
Таккио
Франческо
8
Джоване
Самуэль
23
Фальцерано
Марчелло
30
Несторовски
Илья
99
Родригес
Пабло
Бари
3-4-1-2
Асколи
4-4-2

История личных встреч

Бари
Асколи

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:2
СB
1:0
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:3
СB
0:0
СB
3:1
СB
2:2
СB
0:1
К
1:0
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.89

Среднее время на гол

80
101

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

85
102

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 2 0.17
Дьяв Давиде 2 0.17
Куцупиас Илиас 2 0.17
Насти Марко 2 0.17
Викари Франческо 1 0.08
Ди Чезаре Валерио 1 0.08
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.08
Майелло Раффаэле 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.42
Родригес Пабло 2 0.17
Несторовски Илья 2 0.17
Манцари Джакомо 1 0.08
Фальцерано Марчелло 1 0.08
Кваранта Данило 1 0.08
Калигара Фабрицио 1 0.08
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 6 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Акампора Дженнаро 3 0
Риччи Джакомо 3 0
Насти Марко 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Викари Франческо 2 0
Бренно 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 3 1
Несторовски Илья 4 0
Калигара Фабрицио 4 0
Фаласко Никола 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Кваранта Данило 1 1
Фальцерано Марчелло 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Патрицио Масини 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Асколи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
6
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
80%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
5
38%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
40%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1
Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1
Асколи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1

Результаты матчей

Бари
Асколи

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бари
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 1:0 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Катанзаро
 1:1 12 6 4 2 19 - 15 22
4.
Палермо
 10 6 2 2 17 - 8 20
5.
Модена
 1:1 12 5 5 2 12 - 10 20
6.
Комо
 1:1 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 1:0 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 1:1 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 3:2 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 2:3 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 1:1 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 0:1 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 1:1 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Читтаделла
 3:2 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 1:1 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Модена
 1:1 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 1:0 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Брешия
 2:3 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пиза
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Тернана
 0:1 7 1 2 4 5 - 6 5
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 1:1 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Венеция
 1:0 6 3 2 1 6 - 3 11
5.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Модена
 1:1 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Бари
 1:0 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 1:1 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 2:3 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 3:2 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 0:1 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 1:1 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 0:1 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Ди Таккио Франческо получил желтую карточку от судьи
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    • 37'
      Риччи Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
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