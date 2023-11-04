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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Бари
1:0
Конец матча
Асколи
0'
14' Желтая карточка
Викари Франческо
37' Желтая карточка
Риччи Джакомо
42' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
50' Желтая карточка
Джоване Самуэль
53' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
1:0
80' Гол
Сибилли Джузеппе
90' Желтая карточка
Миланезе Томмазо
90' Желтая карточка
Адьяпонг Клод
90'+7
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
21
Жужек
Жан
93
Дорваль
Мехди
31
Риччи
Джакомо
44
Акампора
Дженнаро
26
Куцупиас
Илиас
20
Сибилли
Джузеппе
18
Дьяв
Давиде
9
Насти
Марко
1
Davide
Barosi
40
Байейе
Брайан
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
10
Калигара
Фабрицио
18
Ди
Таккио
Франческо
8
Джоване
Самуэль
23
Фальцерано
Марчелло
30
Несторовски
Илья
99
Родригес
Пабло
Бари
3-4-1-2
Асколи
4-4-2

История личных встреч

Бари
Асколи

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:2
СB
1:0
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:3
СB
0:0
СB
3:1
СB
2:2
СB
0:1
К
1:0
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.89

Среднее время на гол

80
101

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

85
102

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 3 0.25
Дьяв Давиде 2 0.17
Куцупиас Илиас 2 0.17
Насти Марко 2 0.17
Викари Франческо 1 0.08
Ди Чезаре Валерио 1 0.08
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.08
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.42
Родригес Пабло 2 0.17
Несторовски Илья 2 0.17
Манцари Джакомо 1 0.08
Фальцерано Марчелло 1 0.08
Кваранта Данило 1 0.08
Калигара Фабрицио 1 0.08
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 6 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Акампора Дженнаро 3 0
Риччи Джакомо 3 0
Насти Марко 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Викари Франческо 2 0
Бренно 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 3 1
Несторовски Илья 4 0
Калигара Фабрицио 4 0
Фаласко Никола 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Кваранта Данило 1 1
Фальцерано Марчелло 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Патрицио Масини 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Асколи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
6
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Асколи
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
80%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
40%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1
Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1
Асколи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1

Результаты матчей

Бари
Асколи

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бари
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 0:1 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 1:0 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Сампдория
 1:0 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 0:1 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 1:0 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
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    • 50'
      Джоване Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Ди Таккио Франческо получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Риччи Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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