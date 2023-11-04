Тур: 12. Стадион: Сан Никола.
0'
14' Желтая карточкаВикари Франческо
37' Желтая карточкаРиччи Джакомо
42' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
50' Желтая карточкаДжоване Самуэль
53' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
1:0
80' ГолСибилли Джузеппе
90' Желтая карточкаМиланезе Томмазо
90' Желтая карточкаАдьяпонг Клод
90'+7
Ход матча
14'
37'
50'
80'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
10 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
402 Количество передач 309
-
57 Владение мячом, % 43
22
Бренно
21
Жужек
Жан
18
Дьяв
Давиде
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
-
-
97 Danilo Amato
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Бари
Асколи
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
0.89
Среднее время на гол
80
101
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.06
0.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
85
102
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.25
|Дьяв Давиде
|2
|0.17
|Куцупиас Илиас
|2
|0.17
|Насти Марко
|2
|0.17
|Викари Франческо
|1
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.08
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.08
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|5 (2)
|0.42
|Родригес Пабло
|2
|0.17
|Несторовски Илья
|2
|0.17
|Манцари Джакомо
|1
|0.08
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.08
|Кваранта Данило
|1
|0.08
|Калигара Фабрицио
|1
|0.08
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|6
|1
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|Риччи Джакомо
|3
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Викари Франческо
|2
|0
|Бренно
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|3
|1
|Несторовски Илья
|4
|0
|Калигара Фабрицио
|4
|0
|Фаласко Никола
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Асколи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
6
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Асколи
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
80%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
40%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1
Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1
Асколи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1
Результаты матчей
Бари
Асколи
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бари
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|9.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Сампдория
|Борини Фабио
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4