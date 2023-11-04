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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Кифисия
0:1
Второй тайм: 78'
АЕК
0'
45' Желтая карточка
Атанасиадис Гиоргос
45' Желтая карточка
Паррас Александрос
50' Желтая карточка
Ландре Лоик
0:1
58' Гол в свои ворота
Шнайдерлин Морган
77' Желтая карточка

Ход матча

45'
 
Атанасиадис Гиоргос
45'
Паррас Александрос
 
50'
Ландре Лоик
 
58'
0:1
Шнайдерлин Морган
62'
 
Амрабат Нордин
Писарро Родольфо
62'
 
Гарсия Леви
Элиассон Никлас
62'
 
Пинеда Орбелин
Йонссон Йенс
72'
Тьеви Бифума
Ожегович Огнен
 
73'
Andrews Tetteh
Panagiotis Pritsas
 
77'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 23 Владение мячом, % 77
Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
АЕК
84.00
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7.30
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1.16
Все Коэффициенты
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
4
Ландре
Лоик
2
Вафеас
Никос
18
Паррас
Александрос
14
Шнайдерлин
Морган
42
Ипалибо
Джек
21
Масурас
Яннис
7
Panagiotis
Pritsas
33
Nicolas
Andereggen
9
Ожегович
Огнен
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
24
Митоглу
Герасимос
18
Калленс
Александр
3
Мохаммади
Милад
25
Галанопулос
Костас
6
Йонссон
Йенс
19
Элиассон
Никлас
70
Писарро
Родольфо
10
Цубер
Стивен
14
Понсе
Эсекель
Кифисия
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Кифисия
АЕК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:0
К
0:2
К
1:1
К
4:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 4 0.36
Ботия Альберто 1 0.09
Агбеньену Лумор 1 0.09
Масурас Яннис 1 0.09
Antonis Papasavas 1 0.09
Andrews Tetteh 1 0.09
Georgios Konstantakopoulos 1 0.09
Mateus Barbosa 0 0
Крисиума Матеус 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 3 0.3
Элиассон Никлас 2 0.2
Амрабат Нордин 2 (2) 0.2
Пинеда Орбелин 2 0.2
Гачинович Мийат 2 (1) 0.2
Вида Домагой 1 0.1
Йонссон Йенс 1 0.1
Понсе Эсекель 1 0.1
Мохаммади Милад 1 0.1
Мукуди Ароль 1 0.1
Рота Лазарос 1 0.1
Шиманьски Дамиан 0 0
Манталос Петрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 4 2
Ожегович Огнен 5 0
Сакик Эмануэль 4 0
Ботия Альберто 3 0
Antonis Papasavas 3 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Цапан Лука 1 1
Крисиума Матеус 1 1
Шнайдерлин Морган 2 0
Вафеас Никос 2 0
Паррас Александрос 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Ландре Лоик 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Шиманьски Дамиан 3 0
Галанопулос Костас 3 0
Манталос Петрос 1 1
Йонссон Йенс 2 0
Калленс Александр 2 0
Рота Лазарос 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Араужо Серхио 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
0
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

1
9
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
АЕК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Пропущено

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
33%
76-90

Забито

11
17
1 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
9%
7
41%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
5
45%
6
35%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
10%
4
50%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
6
30%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1
Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0
АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3

Результаты матчей

Кифисия
АЕК

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кифисия
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
6
3
1
9
2.5
3
6
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1:0 10 7 2 1 18 - 8 23
2.
Олимпиакос
 8 7 1 0 25 - 3 22
3.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
4.
ПАОК
 9 5 2 2 15 - 7 17
5.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
6.
Арис Салоники
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 11 13
8.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
9.
Астерас
 9 2 2 5 10 - 17 8
10.
ПАС Янина
 10 2 2 6 13 - 16 8
11.
Кифисия
 0:1 11 1 4 6 10 - 23 7
12.
Панетоликос
 9 1 3 5 6 - 17 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Волос
 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
АЕК
 1:0 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
6.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
ОФИ
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Кифисия
 0:1 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 1:0 5 4 0 1 9 - 5 12
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
5.
ПАОК
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 5 0 2 3 5 - 9 2
9.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 0:1 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
  • 50'
    Ландре Лоик получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Паррас Александрос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Атанасиадис Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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