Тур: 10. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
45' Желтая карточкаАтанасиадис Гиоргос
45' Желтая карточкаПаррас Александрос
50' Желтая карточкаЛандре Лоик
0:1
58' Гол в свои воротаШнайдерлин Морган
Ход матча
50'
58'
77'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
23 Владение мячом, % 77
42
Ипалибо
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Кифисия
АЕК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|4
|0.36
|Ботия Альберто
|1
|0.09
|Агбеньену Лумор
|1
|0.09
|Масурас Яннис
|1
|0.09
|Antonis Papasavas
|1
|0.09
|Andrews Tetteh
|1
|0.09
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.09
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|3
|0.3
|Элиассон Никлас
|2
|0.2
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.2
|Пинеда Орбелин
|2
|0.2
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.2
|Вида Домагой
|1
|0.1
|Йонссон Йенс
|1
|0.1
|Понсе Эсекель
|1
|0.1
|Мохаммади Милад
|1
|0.1
|Мукуди Ароль
|1
|0.1
|Рота Лазарос
|1
|0.1
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|2
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Ботия Альберто
|3
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Крисиума Матеус
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Паррас Александрос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Ландре Лоик
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Шиманьски Дамиан
|3
|0
|Галанопулос Костас
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
0
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
1
9
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
АЕК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
33%
76-90
Забито
11
17
1 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
9%
7
41%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
5
45%
6
35%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
10%
4
50%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
6
30%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1
Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0
АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3
Результаты матчей
Кифисия
АЕК
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кифисия
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
28
63
19
36
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|2.
|8
|7
|1
|0
|25 - 3
|22
|3.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|8.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|10.
|10
|2
|2
|6
|13 - 16
|8
|11.
|0:1
|11
|1
|4
|6
|10 - 23
|7
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 17
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|8.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|4 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5