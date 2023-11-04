Тур: 10. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
45' Желтая карточкаАтанасиадис Гиоргос
45' Желтая карточкаПаррас Александрос
50' Желтая карточкаЛандре Лоик
0:1
58' Гол в свои воротаШнайдерлин Морган
76' Желтая карточкаМохаммади Милад
1:1
85' ГолВафеас Никос
90'+7
Ход матча
50'
58'
76'
85'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
42
Ипалибо
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Кифисия
АЕК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|4
|0.36
|Ботия Альберто
|1
|0.09
|Агбеньену Лумор
|1
|0.09
|Масурас Яннис
|1
|0.09
|Antonis Papasavas
|1
|0.09
|Вафеас Никос
|1
|0.09
|Andrews Tetteh
|1
|0.09
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.09
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|3
|0.3
|Элиассон Никлас
|2
|0.2
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.2
|Пинеда Орбелин
|2
|0.2
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.2
|Вида Домагой
|1
|0.1
|Йонссон Йенс
|1
|0.1
|Понсе Эсекель
|1
|0.1
|Мохаммади Милад
|1
|0.1
|Мукуди Ароль
|1
|0.1
|Рота Лазарос
|1
|0.1
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|2
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Ботия Альберто
|3
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Крисиума Матеус
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Паррас Александрос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Ландре Лоик
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Шиманьски Дамиан
|3
|0
|Галанопулос Костас
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
0
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
1
9
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
АЕК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
4
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
33%
76-90
Забито
13
17
1 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
8%
7
41%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
6
46%
6
35%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
4
40%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
6
30%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1
Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0
АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3
Результаты матчей
Кифисия
АЕК
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кифисия
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
91
29
64
110
37
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|4 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5