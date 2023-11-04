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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
1:0
Перерыв
Колос Ковалёвка
0'
1:0
20' Гол
Шестаков Сергей
28' Желтая карточка
Богданов Андрей
38' Желтая карточка
Ковалёв Максим

Ход матча

7'
Олейник Денис
Калюжный Иван
 
20'
Шестаков Сергей
(Муравский Назарий)
1:0
28'
 
Богданов Андрей
38'
Ковалёв Максим
 
Лучшие коэффициенты
ЛНЗ Черкассы
Ничья
Колос Ковалёвка
3.15
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3.00
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2.39
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Все Коэффициенты
94
Пеньков
Герман
95
Стасюк
Пётр
34
Муравский
Назарий
55
Ковалёв
Максим
17
Норенков
Денис
5
Калюжный
Иван
37
Рыбалка
Сергей
7
Шестаков
Сергей
10
Бойко
Виталий
77
Савин
Антон
19
Хобленко
Алексей
23
Фесюн
Кирилл
15
Черноморец
Александр
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
27
Лучкевич
Валерий
29
Емец
Владислав
90
Богданов
Андрей
7
Демченко
Александр
69
Ильин
Олег
22
Безбородько
Денис
47
Мякушко
Сергей
ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.23
Прядун Максим 3 0.23
Наумец Владислав 2 0.15
Бойко Виталий 2 (1) 0.15
Норенков Денис 1 0.08
Ковалёв Максим 1 0.08
Стасюк Пётр 0 0
Олейник Денис 0 0
Хобленко Алексей 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.15
Лучкевич Валерий 2 0.15
Ореховский Павел 1 (1) 0.08
Безбородько Денис 1 0.08
Салабай Антон 1 0.08
Vladyslav Veleten 1 0.08
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 0
Савин Антон 3 0
Калюжный Иван 3 0
Норенков Денис 3 0
Муравский Назарий 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Бойко Виталий 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Олейник Денис 1 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Шестаков Сергей 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 5 0
Бурда Никита 5 0
Золотов Николай 2 1
Бондаренко Валерий 3 0
Безбородько Денис 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Мякушко Сергей 1 0
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Емец Владислав 1 0
Демченко Александр 1 0
Салабай Антон 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
5
ЛНЗ Черкассы
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
5
45%
2
25%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
6
40%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
Днепр-1
 12 7 3 2 15 - 10 24
5.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 0:1 13 3 7 3 8 - 9 16
9.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 13 4 3 6 12 - 15 15
10.
Ворскла
 12 4 2 6 14 - 23 14
11.
Металлист-1925
 11 3 3 5 9 - 12 12
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 12 0 5 7 6 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 8 3 1 4 9 - 10 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
9.
Колос Ковалёвка
 0:1 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 0:1 6 1 4 1 3 - 3 7
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
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Лучшие коэффициенты
ЛНЗ Черкассы
Ничья
Колос Ковалёвка
3.15
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