Тур: 13. Стадион: Cherkasy Arena.
1:0
Перерыв
0'
1:0
20' ГолШестаков Сергей
28' Желтая карточкаБогданов Андрей
38' Желтая карточкаКовалёв Максим
Ход матча
20'
28'
38'
95
Стасюк
Пётр
77
Савин
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
32 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.23
|Прядун Максим
|3
|0.23
|Наумец Владислав
|2
|0.15
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.15
|Норенков Денис
|1
|0.08
|Ковалёв Максим
|1
|0.08
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Олейник Денис
|0
|0
|Хобленко Алексей
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.15
|Лучкевич Валерий
|2
|0.15
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.08
|Безбородько Денис
|1
|0.08
|Салабай Антон
|1
|0.08
|Vladyslav Veleten
|1
|0.08
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Норенков Денис
|3
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Олейник Денис
|1
|0
|Насонов Александр
|1
|0
|Пеньков Герман
|1
|0
|Шестаков Сергей
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|5
|0
|Бурда Никита
|5
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Емец Владислав
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
5
ЛНЗ Черкассы
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Пропущено
15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
6
40%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
66
48
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|5.
|12
|5
|5
|2
|19 - 12
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 16
|16
|8.
|0:1
|13
|3
|7
|3
|8 - 9
|16
|9.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|11.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|7 - 17
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|16.
|12
|0
|5
|7
|6 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|5.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|9.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|0:1
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|12.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4