Тур: 13. Стадион: Cherkasy Arena.
1:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолШестаков Сергей
28' Желтая карточкаБогданов Андрей
38' Желтая карточкаКовалёв Максим
69' Желтая карточкаЕмец Владислав
71' Желтая карточкаМуравский Назарий
78' Желтая карточкаПеньков Герман
1:1
79' ПенальтиМилько Вадим
80' Желтая карточкаОлейник Денис
89' Желтая карточкаСалабай Антон
90'+4
Ход матча
20'
28'
38'
69'
78'
79'
1:1
80'
89'
95
Стасюк
Пётр
77
Савин
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
32 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.23
|Прядун Максим
|3
|0.23
|Наумец Владислав
|2
|0.15
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.15
|Норенков Денис
|1
|0.08
|Ковалёв Максим
|1
|0.08
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Олейник Денис
|0
|0
|Хобленко Алексей
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.15
|Лучкевич Валерий
|2
|0.15
|Милько Вадим
|1 (1)
|0.08
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.08
|Безбородько Денис
|1
|0.08
|Салабай Антон
|1
|0.08
|Vladyslav Veleten
|1
|0.08
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Муравский Назарий
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Норенков Денис
|3
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Пеньков Герман
|2
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Насонов Александр
|1
|0
|Шестаков Сергей
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|5
|0
|Бурда Никита
|5
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
5
ЛНЗ Черкассы
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
3
33%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
7
44%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
42
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
49
211
211
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4