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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
1:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
1:0
20' Гол
Шестаков Сергей
28' Желтая карточка
Богданов Андрей
38' Желтая карточка
Ковалёв Максим
69' Желтая карточка
Емец Владислав
71' Желтая карточка
Муравский Назарий
78' Желтая карточка
Пеньков Герман
1:1
79' Пенальти
Милько Вадим
80' Желтая карточка
Олейник Денис
89' Желтая карточка
Салабай Антон
90'+4
94
Пеньков
Герман
95
Стасюк
Пётр
34
Муравский
Назарий
55
Ковалёв
Максим
17
Норенков
Денис
5
Калюжный
Иван
37
Рыбалка
Сергей
7
Шестаков
Сергей
10
Бойко
Виталий
77
Савин
Антон
19
Хобленко
Алексей
23
Фесюн
Кирилл
15
Черноморец
Александр
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
27
Лучкевич
Валерий
29
Емец
Владислав
90
Богданов
Андрей
7
Демченко
Александр
69
Ильин
Олег
22
Безбородько
Денис
47
Мякушко
Сергей
ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.23
Прядун Максим 3 0.23
Наумец Владислав 2 0.15
Бойко Виталий 2 (1) 0.15
Норенков Денис 1 0.08
Ковалёв Максим 1 0.08
Стасюк Пётр 0 0
Олейник Денис 0 0
Хобленко Алексей 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.15
Лучкевич Валерий 2 0.15
Милько Вадим 1 (1) 0.08
Ореховский Павел 1 (1) 0.08
Безбородько Денис 1 0.08
Салабай Антон 1 0.08
Vladyslav Veleten 1 0.08
Золотов Николай 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 0
Муравский Назарий 4 0
Савин Антон 3 0
Калюжный Иван 3 0
Норенков Денис 3 0
Олейник Денис 2 0
Ковалёв Максим 2 0
Пеньков Герман 2 0
Бойко Виталий 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Насонов Александр 1 0
Шестаков Сергей 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 5 0
Бурда Никита 5 0
Золотов Николай 2 1
Бондаренко Валерий 3 0
Безбородько Денис 2 0
Емец Владислав 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Мякушко Сергей 1 0
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Демченко Александр 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
5
ЛНЗ Черкассы
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
3
33%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
7
44%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
Днепр-1
 12 7 3 2 15 - 10 24
5.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Колос Ковалёвка
 13 3 8 2 9 - 9 17
8.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
9.
Ворскла
 12 4 2 6 14 - 23 14
10.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
11.
Металлист-1925
 11 3 3 5 9 - 12 12
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 12 0 5 7 6 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
10.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
8.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
9.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч ЛНЗ Черкассы 1:1 Колос Ковалёвка онлайн

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