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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Ламия
0:1
Перерыв
Панатинаикос
0'
0:1
31' Гол
Младенович Филип
45' Желтая карточка
Вагианнидис Георгиос

Ход матча

31'
0:1
Младенович Филип
(Мансини Даниэль)
45'
 
Вагианнидис Георгиос

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Панатинаикос
8.20
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7.70
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1.41
Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
20
Пападопулос
Кирьякос
16
Сидклей
Феррейра
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
11
Мартинес
Рубен
II
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
10
Карлитос
Карлос
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
17
Мансини
Даниэль
31
Джуричич
Филип
77
Вербич
Беньямин
7
Иоаннидис
Фотис
Ламия
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Панатинаикос

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

История матчей

С
2:0
С
0:2
К
0:2
К
1:0
С
2:0
С
1:3
С
0:0
С
0:2
ТМС
0:1
С
2:0
С
1:1
К
1:0
С
1:0
К
1:0
С
3:1
С
2:0
К
1:0
К
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.21
0.74

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
122

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 3 (1) 0.3
Цилулис Сотирис 2 0.2
Лонго Самуэле 1 0.1
Сливка Выкинтас 1 0.1
Matias Acuna I 1 0.1
Мартинес Рубен II 1 0.1
Тошич Зоран 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласиос Себастьян 3 0.33
Иоаннидис Фотис 3 (1) 0.33
Джуричич Филип 3 0.33
Бернард Дуарте 3 0.33
Шпорар Андраж 3 (2) 0.33
Гнезда-Черин Адам 2 0.22
Вербич Беньямин 2 0.22
Еремеефф Александер 2 0.22
Младенович Филип 1 0.11
Мансини Даниэль 1 0.11
Виллиан Арао 1 0.11
Магнуссон Хёрдур 1 0.11
Вагианнидис Георгиос 1 0.11
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.11
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 2 1
Matias Acuna I 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Станко Калеб 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Omar Cabrera Santana 1 0
Лонго Самуэле 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Кошелев Алексей 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Амарал Педру 1 0
Мартинес Рубен II 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Шенквельд Барт 2 0
Младенович Филип 2 0
Зека Карлос 0 1
Джуричич Филип 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Ламия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Панатинаикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Ламия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Панатинаикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
14
Ламия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Панатинаикос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
15
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
3
20%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
20%
6
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
7
28%
31-45
3
30%
2
8%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
2
20%
7
28%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0
Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1

Результаты матчей

Ламия
Панатинаикос

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ламия
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 8 7 1 0 25 - 3 22
2.
Панатинаикос
 1:0 9 7 1 1 28 - 6 22
3.
АЕК
 9 6 2 1 17 - 8 20
4.
ПАОК
 9 5 2 2 15 - 7 17
5.
Ламия
 0:1 10 4 3 3 10 - 13 15
6.
Арис Салоники
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 11 13
8.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
9.
Астерас
 9 2 2 5 10 - 17 8
10.
ПАС Янина
 10 2 2 6 13 - 16 8
11.
Кифисия
 10 1 4 5 10 - 22 7
12.
Панетоликос
 9 1 3 5 6 - 17 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Волос
 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Панатинаикос
 1:0 5 3 1 1 16 - 4 10
6.
Ламия
 0:1 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
ОФИ
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:0 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Ламия
 0:1 5 1 2 2 4 - 9 5
5.
ПАОК
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 5 0 2 3 5 - 9 2
9.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Кифисия Ожегович Огнен 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Вагианнидис Георгиос получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Мансини Даниэль сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Младенович Филип бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Панатинаикос.
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