Тур: 10. Стадион: Athanasios Diakos.
0:1
Перерыв
Ход матча
31'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
15
Давид
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Elton Fikaj
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Ламия
Панатинаикос
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.21
0.74
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
122
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|3 (1)
|0.3
|Цилулис Сотирис
|2
|0.2
|Лонго Самуэле
|1
|0.1
|Сливка Выкинтас
|1
|0.1
|Matias Acuna I
|1
|0.1
|Мартинес Рубен II
|1
|0.1
|Тошич Зоран
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Себастьян
|3
|0.33
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.33
|Джуричич Филип
|3
|0.33
|Бернард Дуарте
|3
|0.33
|Шпорар Андраж
|3 (2)
|0.33
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.22
|Вербич Беньямин
|2
|0.22
|Еремеефф Александер
|2
|0.22
|Младенович Филип
|1
|0.11
|Мансини Даниэль
|1
|0.11
|Виллиан Арао
|1
|0.11
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.11
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.11
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.11
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|2
|1
|Matias Acuna I
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Omar Cabrera Santana
|1
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Кошелев Алексей
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Панатинаикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Ламия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Панатинаикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
14
Ламия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Панатинаикос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
15
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
3
20%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
20%
6
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
7
28%
31-45
3
30%
2
8%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
2
20%
7
28%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0
Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1
Результаты матчей
Ламия
Панатинаикос
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ламия
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|25 - 3
|22
|2.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|28 - 6
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|5.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|8.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|10.
|10
|2
|2
|6
|13 - 16
|8
|11.
|10
|1
|4
|5
|10 - 22
|7
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 17
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|6.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|8.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5