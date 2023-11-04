Тур: 10.
0:0
Первый тайм: 23'
0'
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Aleksa Puric
-
-
-
Главный тренер: Kypros Mouzouros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
-
-
-
-
22 Antxon Jaso
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Докса Катокопия
Отеллос
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.8
Среднее время на гол
72
50
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.1
|Садик Берат
|1 (1)
|0.1
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eduardo Nardini
|2
|0.2
|Христодулу Георгиос
|1
|0.1
|Янсен Квинт
|1
|0.1
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.1
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.1
|Перес Хосе
|1
|0.1
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Ньярко Эрнест
|3
|0
|Альсё Бриан
|3
|0
|Наби Адил
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Мухаммед Муса
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Джа-Джедже Брис
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Nicolai Skoglund
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Eduardo Nardini
|3
|0
|Ананг Бенсон
|1
|1
|Рамос Лукас
|2
|0
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Habib Oueslati
|2
|0
|Antxon Jaso
|2
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Попеску Кэлин
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Отеллос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Докса Катокопия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
0
0
Докса Катокопия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Отеллос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
3
43%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
24
14
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
4
17%
4
29%
1-15
6
25%
2
14%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3
Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2
Отеллос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Отеллос
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
4:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|6.
|9
|4
|5
|0
|19 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 21
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|12.
|0:0
|10
|0
|4
|6
|7 - 14
|4
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
|14.
|0:0
|10
|0
|1
|9
|3 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|14.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3