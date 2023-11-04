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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 10.
Докса Катокопия
0:0
Первый тайм: 23'
Отеллос
0'

Ход матча

17'
Ньярко Эрнест
Джа-Джедже Брис
 
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Отеллос
3.35
3.55
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3.10
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Все Коэффициенты
Докса Катокопия
Отеллос

История личных встреч

Докса Катокопия
Отеллос

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:3
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
К
2:0
К
1:4

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.8

Среднее время на гол

72
50

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.1
Садик Берат 1 (1) 0.1
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eduardo Nardini 2 0.2
Христодулу Георгиос 1 0.1
Янсен Квинт 1 0.1
Н'Диайе Мамаду 1 0.1
Ibrahim Sangare II 1 0.1
Перес Хосе 1 0.1

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трайчевски Душко 3 0
Стилиану Мариос 3 0
Evangelos Kyriakou 3 0
Фофана Гессума 3 0
Ньярко Эрнест 3 0
Альсё Бриан 3 0
Наби Адил 2 0
Пантич Александар 2 0
Мухаммед Муса 2 0
Хасселбайнк Глеофило 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Джа-Джедже Брис 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Nicolai Skoglund 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Диайе Мамаду 3 0
Eduardo Nardini 3 0
Ананг Бенсон 1 1
Рамос Лукас 2 0
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Habib Oueslati 2 0
Antxon Jaso 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Попеску Кэлин 1 0
Кориню Жереми 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Отеллос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Докса Катокопия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

0
0
Докса Катокопия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Отеллос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
3
43%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
4
17%
4
29%
1-15
6
25%
2
14%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3
Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2
Отеллос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
Отеллос

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Аполлон
 9 5 3 1 16 - 6 18
4.
Анортосис
 9 5 3 1 19 - 10 18
5.
Пафос
 9 5 2 2 18 - 6 17
6.
Омония Никосия
 9 4 5 0 19 - 10 17
7.
Неа Саламина
 9 4 3 2 15 - 12 15
8.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 17 - 13 13
9.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 15 - 21 12
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 0:0 10 0 4 6 7 - 14 4
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 0:0 10 0 1 9 3 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
7.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
8.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Докса Катокопия
 0:0 6 0 1 5 2 - 11 1
14.
Отеллос
 0:0 4 0 0 4 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Аполлон
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
10.
Отеллос
 0:0 6 0 4 2 5 - 7 4
11.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 0:0 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Отеллос
3.35
3.55
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Где смотреть матч Докса Катокопия 0:0 Отеллос онлайн

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