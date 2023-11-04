Тур: 10.
1:0
Перерыв
0'
1:0
1' ГолЛойзу Лойзос
21' Желтая карточкаШполярич Данило
1:0
24' Не забитый пенальтиБезус Роман
26' Желтая карточкаБезус Роман
Ход матча
1'
1:0
21'
24'
1:0
26'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Омония Никосия
Аполлон
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
45.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
41.7%
17 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 30 побед
Первый тайм
21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Второй тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 22 победы
61 матч
27.9%
23%
49.1%
17 побед 14 ничьих 30 побед
Первый тайм
26.2%
31.1%
42.7%
16 побед 19 ничьих 26 побед
Второй тайм
27.9%
36.1%
36%
17 побед 22 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.21
0.75
Среднее время на гол
74
120
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
86
56
Голов в среднем за матч
1.41
0.92
Тотал матчей
2.5
56
Больше 92%
Меньше 8%
5
44
Больше 72%
Меньше 28%
17
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
63
98
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|6
|0.6
|Семедо Вилли
|5
|0.5
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.2
|Симич Велько
|1
|0.1
|Лойзу Лойзос
|1
|0.1
|Saidou Alioum
|1
|0.1
|Безус Роман
|1 (1)
|0.1
|Ансарифард Карим
|1 (1)
|0.1
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.5
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.2
|Юрчевич Марио
|2
|0.2
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.2
|Костаче Ионуц
|1
|0.1
|Дариква Тендайи
|1
|0.1
|Сагаль Анхело
|1
|0.1
|Экполо Годсвилл
|1
|0.1
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|3
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Saidou Alioum
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|3
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|1
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Крменчик Михал
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Аполлон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
2
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
8
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
18%
4
27%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
6
35%
4
27%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3
Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0
Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0
Результаты матчей
Омония Никосия
Аполлон
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
72
36
45
27
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|1:0
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|5.
|0:1
|10
|5
|3
|2
|16 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|8.
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 21
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|12.
|2:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|6
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
|14.
|0:2
|10
|0
|0
|10
|3 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|2:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|14.
|0:2
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|2:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|8.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3