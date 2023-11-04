Тур: 10.
2:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолЛойзу Лойзос
21' Желтая карточкаШполярич Данило
1:0
24' Не забитый пенальтиБезус Роман
26' Желтая карточкаБезус Роман
2:0
65' ГолСемедо Вилли
90'+5
Ход матча
1'
1:0
21'
24'
1:0
26'
65'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Омония Никосия
Аполлон
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
45.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
41.7%
17 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 30 побед
Первый тайм
21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Второй тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 22 победы
61 матч
27.9%
23%
49.1%
17 побед 14 ничьих 30 побед
Первый тайм
26.2%
31.1%
42.7%
16 побед 19 ничьих 26 побед
Второй тайм
27.9%
36.1%
36%
17 побед 22 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.21
0.75
Среднее время на гол
74
120
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
86
56
Голов в среднем за матч
1.41
0.92
Тотал матчей
2.5
56
Больше 92%
Меньше 8%
5
44
Больше 72%
Меньше 28%
17
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
63
98
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|6
|0.6
|Какулис Андроникос
|6
|0.6
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.2
|Симич Велько
|1
|0.1
|Лойзу Лойзос
|1
|0.1
|Saidou Alioum
|1
|0.1
|Безус Роман
|1 (1)
|0.1
|Ансарифард Карим
|1 (1)
|0.1
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.5
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.2
|Юрчевич Марио
|2
|0.2
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.2
|Костаче Ионуц
|1
|0.1
|Дариква Тендайи
|1
|0.1
|Сагаль Анхело
|1
|0.1
|Экполо Годсвилл
|1
|0.1
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|3
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Saidou Alioum
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|3
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|1
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Крменчик Михал
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Аполлон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
2
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
8
Омония Никосия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
21%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
6
32%
4
27%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3
Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0
Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0
Результаты матчей
Омония Никосия
Аполлон
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:3
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
51
23
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
82
37
46
28
19
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3