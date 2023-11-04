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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 10.
Омония Никосия
2:0
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
1' Гол
Лойзу Лойзос
21' Желтая карточка
Шполярич Данило
1:0
24' Не забитый пенальти
Безус Роман
26' Желтая карточка
Безус Роман
2:0
65' Гол
Семедо Вилли
90'+5
Омония Никосия
Аполлон

История личных встреч

Омония Никосия
Аполлон

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
45.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
41.7%
17 побед 10 ничьих 0 побед

37 матчей

18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 30 побед

Первый тайм

21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 26 побед

Второй тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 22 победы

61 матч

27.9%
23%
49.1%
17 побед 14 ничьих 30 побед

Первый тайм

26.2%
31.1%
42.7%
16 побед 19 ничьих 26 побед

Второй тайм

27.9%
36.1%
36%
17 побед 22 ничьи 22 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
С
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:1
К
1:1
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:2
К
3:0
К
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
К
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
2:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:5
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:0
ПД
3:1
С
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:3
К
1:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.21
0.75

Среднее время на гол

74
120

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

86
56

Голов в среднем за матч

1.41
0.92

Тотал матчей

2.5
56
Больше 92%
Меньше 8%
5
44
Больше 72%
Меньше 28%
17
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 6 0.6
Какулис Андроникос 6 0.6
Сиприано Маркос Робсон 2 0.2
Симич Велько 1 0.1
Лойзу Лойзос 1 0.1
Saidou Alioum 1 0.1
Безус Роман 1 (1) 0.1
Ансарифард Карим 1 (1) 0.1
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 5 0.5
Вальбуэна Матьё 2 0.2
Юрчевич Марио 2 0.2
Перец Элиэль 2 (1) 0.2
Костаче Ионуц 1 0.1
Дариква Тендайи 1 0.1
Сагаль Анхело 1 0.1
Экполо Годсвилл 1 0.1

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 3 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Симич Велько 1 1
Какулис Андроникос 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Семедо Вилли 1 0
Saidou Alioum 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 3 0
Кириаку Хараламбос 1 1
Абдураими Бешарт 2 0
Вальбуэна Матьё 2 0
Теки Тесфальдет 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Крменчик Михал 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Шполярич Данило 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Аполлон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
2
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
8
Омония Никосия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
21%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
6
32%
4
27%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3
Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0
Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0

Результаты матчей

Омония Никосия
Аполлон

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:3
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
5
1
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
1
4
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
8
2
1.5
3
7
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Омония Никосия
 10 5 5 0 21 - 10 20
4.
Анортосис
 9 5 3 1 19 - 10 18
5.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Пафос
 9 5 2 2 18 - 6 17
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 16 - 14 15
8.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 17 - 13 13
9.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 15 - 21 12
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 10 0 0 10 3 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
3.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
7.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Неа Саламина Бехарано Данни 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Безус Роман получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Безус Роман пробил пенальти, но не смог забить!
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