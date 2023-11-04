Тур: 10.
0:0
Перерыв
Ход матча
32'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Osman Koroma
-
-
77 Edson Silva
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Арис Лимасол
Неа Саламина
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.21
1.29
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
70
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.3
|Моннор Джейден
|3
|0.3
|Шполярич Матья
|2
|0.2
|Шуманский Артем
|2
|0.2
|Гомис Янник
|2 (1)
|0.2
|Кокорин Александр
|1
|0.1
|Маямбела Михлали
|1
|0.1
|Кажу
|1
|0.1
|Бенгтссон Лео
|1
|0.1
|Струски Кароль
|1
|0.1
|Шави Уоррен
|1
|0.1
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|5 (2)
|0.5
|Abdelaye Diakite
|3
|0.3
|Даткович Нико
|1
|0.1
|Мигелито
|1
|0.1
|Бехарано Данни
|1
|0.1
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.1
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.1
|Antonis Katsiaris
|1
|0.1
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.1
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маямбела Михлали
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Яго Стив
|2
|0
|Урошевич Слободан
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Шуманский Артем
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|4
|1
|Бехарано Данни
|4
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
5
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
9
Арис Лимасол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Неа Саламина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
16%
2
12%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
4
21%
6
35%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0
Результаты матчей
Арис Лимасол
Неа Саламина
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
54
27
27
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|1:0
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|5.
|0:1
|10
|5
|3
|2
|16 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|8.
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 21
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|12.
|2:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|6
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
|14.
|0:2
|10
|0
|0
|10
|3 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|2:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|14.
|0:2
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|2:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|8.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3