Тур: 10.
2:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаКарлитуш Тавареш
0:1
55' ГолDiego Dorregaray
60' Желтая карточкаБехарано Данни
1:1
68' ГолГомис Янник
77' Желтая карточкаСёке Юлиус
80' Желтая карточкаМоннор Джейден
84' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
86' Желтая карточкаMichalis Christodoulou
89' Желтая карточкаDaniel Celea
2:1
90' ГолГомис Янник
90' Желтая карточкаEdson Silva
90'+8
Ход матча
32'
55'
0:1
60'
68'
1:1
77'
80'
89'
90'
2:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Osman Koroma
-
-
77 Edson Silva
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Арис Лимасол
Неа Саламина
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.21
1.29
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
70
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|4 (1)
|0.4
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.3
|Моннор Джейден
|3
|0.3
|Шполярич Матья
|2
|0.2
|Шуманский Артем
|2
|0.2
|Кокорин Александр
|1
|0.1
|Маямбела Михлали
|1
|0.1
|Кажу
|1
|0.1
|Бенгтссон Лео
|1
|0.1
|Струски Кароль
|1
|0.1
|Шави Уоррен
|1
|0.1
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|6 (2)
|0.6
|Abdelaye Diakite
|3
|0.3
|Даткович Нико
|1
|0.1
|Мигелито
|1
|0.1
|Бехарано Данни
|1
|0.1
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.1
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.1
|Antonis Katsiaris
|1
|0.1
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.1
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маямбела Михлали
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Яго Стив
|2
|0
|Урошевич Слободан
|2
|0
|Сёке Юлиус
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Шуманский Артем
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Моннор Джейден
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|4
|1
|Бехарано Данни
|5
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
6
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
9
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Неа Саламина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
5
24%
6
33%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0
Результаты матчей
Арис Лимасол
Неа Саламина
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
24
22
15
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
55
28
28
19
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3