  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 10.
Арис Лимасол
2:1
Конец матча
Неа Саламина
0'
32' Желтая карточка
Карлитуш Тавареш
0:1
55' Гол
Diego Dorregaray
60' Желтая карточка
Бехарано Данни
1:1
68' Гол
Гомис Янник
77' Желтая карточка
Сёке Юлиус
80' Желтая карточка
Моннор Джейден
84' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
86' Желтая карточка
Michalis Christodoulou
89' Желтая карточка
Daniel Celea
2:1
90' Гол
Гомис Янник
90' Желтая карточка
Edson Silva
90'+8
Арис Лимасол
Неа Саламина

История личных встреч

Арис Лимасол
Неа Саламина

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.21
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
70

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 4 (1) 0.4
Стемпиньски Мариуш 3 0.3
Моннор Джейден 3 0.3
Шполярич Матья 2 0.2
Шуманский Артем 2 0.2
Кокорин Александр 1 0.1
Маямбела Михлали 1 0.1
Кажу 1 0.1
Бенгтссон Лео 1 0.1
Струски Кароль 1 0.1
Шави Уоррен 1 0.1
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 6 (2) 0.6
Abdelaye Diakite 3 0.3
Даткович Нико 1 0.1
Мигелито 1 0.1
Бехарано Данни 1 0.1
Дурмишай Фиорин 1 0.1
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.1
Antonis Katsiaris 1 0.1
Kialy Abdoul Kone 1 0.1

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маямбела Михлали 3 0
Гомис Янник 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Яго Стив 2 0
Урошевич Слободан 2 0
Сёке Юлиус 2 0
Браун Морган 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Николич Велько 1 0
Шуманский Артем 1 0
Шави Уоррен 1 0
Моннор Джейден 1 0
Сане Мамаду 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 4 1
Бехарано Данни 5 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Abdelaye Diakite 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Daniel Celea 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
6
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
9
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Неа Саламина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
5
24%
6
33%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0

Результаты матчей

Арис Лимасол
Неа Саламина

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
2
2.5
1
5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Омония Никосия
 10 5 5 0 21 - 10 20
4.
Анортосис
 9 5 3 1 19 - 10 18
5.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Пафос
 9 5 2 2 18 - 6 17
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 16 - 14 15
8.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 17 - 13 13
9.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 15 - 21 12
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 10 0 0 10 3 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
3.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
7.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Неа Саламина Бехарано Данни 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Edson Silva получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Гомис Янник уходит с поля. Ismael Yandal выходит вместо него
  • 91'
    Г О О О О Л - Гомис Янник бьет в цель!
  • 89'
    Daniel Celea получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Michalis Christodoulou получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Стемпиньски Мариуш получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Карлитуш Тавареш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арис Лимасол 2:1 Неа Саламина онлайн

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