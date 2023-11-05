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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 17.
Тюмень
 
Позже
Сокол
Прогнозы 115
Тюмень 82.6% (95)
X 13% (15)
Сокол 4.3% (5)
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Тюмень
Сокол

История личных встреч

Тюмень
Сокол

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
4:4
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
3:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порохов Илья 4 (2) 0.25
Шитов Виталий 3 0.19
Татаринов Евгений 3 (1) 0.19
Байтуков Руслан 2 0.13
Бем Александр 2 0.13
Кобялко Антон 1 0.06
Коротаев Александр 1 0.06
Печенкин Никита 1 0.06
Синяк Антон 1 0.06
Болотов Евгений 1 0.06
Самойлов Денис 1 0.06
Маркелов Иван 1 (1) 0.06
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 4 0.25
Морозов Владислав 4 0.25
Ежков Данила 3 (1) 0.19
Молодцов Артём 2 0.13
Сасин Дмитрий 1 0.06
Мальцев Михаил 1 0.06
Евдокимов Андрей 1 0.06
Турсунов Игорь 1 (1) 0.06

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 3 1
Дружинин Игорь 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Байтуков Руслан 3 0
Самойлов Денис 3 0
Маркелов Иван 2 0
Синяк Антон 2 0
Болотов Евгений 2 0
Шитов Виталий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Бем Александр 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Порохов Илья 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежков Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Сасин Дмитрий 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Молодцов Артём 2 0
Мальцев Михаил 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Леонтьев Игорь 1 0
Сериков Илья 1 0
Косаревский Пётр 1 0
Казанцев Данил 1 0

Результаты матчей

Тюмень
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сокол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7
Тюмень
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сокол
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
8
Тюмень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сокол
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
4
40%
61-75
5
45%
1
10%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
16%
1-15
1
17%
5
26%
16-30
2
33%
6
32%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
17%
3
16%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

21
18
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
6
29%
3
17%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
7
33%
2
11%
76-90

Пропущено

14
26
9 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
5
36%
9
35%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0
Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2
Сокол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2 Арсенал Тула - Сокол 3:0
Сокол - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Сокол 5:3 Сокол - КАМАЗ 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Сокол - Ленинградец 0:1 Сокол - Химки 1:0 Кубань - Сокол 0:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2 Сокол - Зенит Пенза 2:1

Результаты матчей

Тюмень
Сокол

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Тюмень
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
5
11
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 21 - 10 30
2.
Тюмень
 Заявка 16 8 5 3 22 - 13 29
3.
Алания
 Заявка 16 8 5 3 18 - 13 29
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 8 4 4 15 - 7 28
5.
Химки
 Заявка 16 8 4 4 21 - 16 28
6.
Арсенал Тула
 16 5 8 3 18 - 15 23
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Торпедо Москва
 Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
9.
Енисей
 Заявка 16 6 3 7 24 - 21 21
10.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
11.
Родина Москва
 Заявка 16 5 6 5 23 - 17 21
12.
КАМАЗ
 Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 4 7 14 - 19 19
14.
Сокол
 Заявка 16 5 4 7 17 - 27 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 16 3 9 4 16 - 17 18
16.
Ленинградец
 Заявка 16 3 5 8 12 - 20 14
17.
Кубань
 Заявка 16 3 4 9 12 - 21 13
18.
Волгарь
 Заявка 16 2 6 8 12 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
2.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 18 - 10 16
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
5.
Арсенал Тула
 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
7.
Тюмень
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
8.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
9.
Акрон
 Заявка 8 4 2 2 12 - 6 14
10.
Шинник
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
17.
Волгарь
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
18.
Ленинградец
 Заявка 7 0 3 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
3.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
4.
Химки
 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
5.
Ленинградец
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
6.
Родина Москва
 Заявка 8 2 4 2 13 - 9 10
7.
Алания
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Нефтехимик
 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
9.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12.
Сокол
 Заявка 8 2 1 5 9 - 20 7
13.
Торпедо Москва
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
18.
Кубань
 Заявка 7 0 1 6 3 - 13 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 7
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
КАМАЗ Горелов Павел 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Игровой день в рамках ФНЛ стартует интересным противостоянием между "Тюменью" и "Соколом". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Сокол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 115
Тюмень 82.6% (95)
X 13% (15)
Сокол 4.3% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тюмень
Ничья
Сокол
1.81
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3.70
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4.70
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тюмень - Сокол

Исход игры
Тюмень
82.9% (97)
Ничья
12.8% (15)
Сокол
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
1:0 Тюмень
36.8% (43)
2:1 Тюмень
29.9% (35)
2:0 Тюмень
12.8% (15)
1:1 Ничья
10.3% (12)
1:2 Сокол
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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