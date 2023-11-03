Тур: 17.
История личных встреч
Тюмень
Сокол
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Порохов Илья
|4 (2)
|0.25
|Шитов Виталий
|3
|0.19
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.19
|Байтуков Руслан
|2
|0.13
|Бем Александр
|2
|0.13
|Кобялко Антон
|1
|0.06
|Коротаев Александр
|1
|0.06
|Печенкин Никита
|1
|0.06
|Синяк Антон
|1
|0.06
|Болотов Евгений
|1
|0.06
|Самойлов Денис
|1
|0.06
|Маркелов Иван
|1 (1)
|0.06
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|4
|0.25
|Морозов Владислав
|4
|0.25
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.19
|Молодцов Артём
|2
|0.13
|Сасин Дмитрий
|1
|0.06
|Мальцев Михаил
|1
|0.06
|Евдокимов Андрей
|1
|0.06
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.06
Карточки
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|3
|1
|Дружинин Игорь
|4
|0
|Татаринов Евгений
|2
|1
|Байтуков Руслан
|3
|0
|Самойлов Денис
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Болотов Евгений
|2
|0
|Шитов Виталий
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Бем Александр
|1
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
|Порохов Илья
|1
|0
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ежков Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Сасин Дмитрий
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Молодцов Артём
|2
|0
|Мальцев Михаил
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Косаревский Пётр
|1
|0
|Казанцев Данил
|1
|0
Результаты матчей
Тюмень
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сокол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
7
Тюмень
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сокол
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
8
Тюмень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сокол
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
4
40%
61-75
5
45%
1
10%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
16%
1-15
1
17%
5
26%
16-30
2
33%
6
32%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
17%
3
16%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
21
18
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
6
29%
3
17%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
7
33%
2
11%
76-90
Пропущено
14
26
9 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
5
36%
9
35%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
21%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тюмень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0
Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2
Сокол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2 Арсенал Тула - Сокол 3:0
Сокол - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Сокол 5:3 Сокол - КАМАЗ 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Сокол - Ленинградец 0:1 Сокол - Химки 1:0 Кубань - Сокол 0:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2 Сокол - Зенит Пенза 2:1
Результаты матчей
Тюмень
Сокол
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Тюмень
Сокол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
610
511
214
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|21 - 10
|30
|2.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|18 - 13
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|15 - 7
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 16
|28
|6.
|16
|5
|8
|3
|18 - 15
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 16
|22
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 19
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 27
|19
|15.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 20
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 21
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|16.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|9.
|8
|1
|5
|2
|7 - 11
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Алания
|Машуков Ислам
|7
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Шинник
|Андреев Игорь
|5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|6
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
Прогнозы на матч Тюмень - Сокол
Исход игры
Тюмень
83.3% (40)
Ничья
12.5% (6)
Сокол
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (19)
Меньше
59.57% (28)
Обе команды забьют
Да
48.94% (23)
Нет
51.06% (24)
Популярный счёт
1:0 Тюмень
37.5% (18)
2:1 Тюмень
33.3% (16)
1:1 Ничья
10.4% (5)
2:0 Тюмень
8.3% (4)
1:2 Сокол
4.2% (2)
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