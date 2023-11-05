Тур: 10. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Claudio Pereira
0'
24' Желтая карточкаРоналдо Фабио
1:0
37' ГолРоналдо Фабио
40' Желтая карточкаПерейра Андре
42' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
45' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
2:0
47' ГолБоатенг Эммануль
71' Undefined phrase: football_event_Мораиш Тиагу
82' Желтая карточкаДе Сантис Джериел
91' Красная карточкаПети Арманду
90'+11
Ход матча
24'
37'
1:0
40'
42'
45'
47'
2:0
71'
91'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Luis Freire
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
21 Мораиш ТиагуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Пирес ЛуишВратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
80 БернаЗащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Petit
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Боавишта
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.3
Среднее время на гол
72
300
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
101
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коштинья
|2 (2)
|0.2
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.2
|Зе Мануэль
|1
|0.1
|Жока
|1
|0.1
|Перейра Андре
|1
|0.1
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.1
|Роналдо Фабио
|1
|0.1
|Алвес Савио
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|5
|0.5
|Мораиш Тиагу
|4
|0.4
|Агра Салвадор
|2
|0.2
|Мальейру Педро
|2
|0.2
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.1
|Вукотич Илия
|1
|0.1
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.1
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|5
|0
|Граса Жоау
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Сантос Адерлан
|2
|0
|Перейра Андре
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Роналдо Фабио
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|Miguel Nobrega
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|3
|1
|Макута Гайус
|4
|0
|Мораиш Тиагу
|2
|1
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Пети Арманду
|2
|0
|Рейзиньо Мигель
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
|Берна
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
10
Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Боавишта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
1
11%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
50%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
14%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
25%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
8
40%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4
Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2
Боавишта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2
Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1
Результаты матчей
Риу Аве
Боавишта
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
27
54
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 24
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 28
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Жил Висенте
|Домингес Максим
|5 (3)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 4
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 2:0 Боавишта
Исход игры
Риу Аве
22.2% (26)
Ничья
32.5% (38)
Боавишта
45.3% (53)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
67.54% (77)
Нет
32.46% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (33)
1:2 Боавишта
27.4% (32)
1:0 Риу Аве
12% (14)
0:1 Боавишта
11.1% (13)
2:1 Риу Аве
6.8% (8)
0:0 Ничья
4.3% (5)
0:2 Боавишта
2.6% (3)
2:0 Риу Аве
1.7% (2)
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