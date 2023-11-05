  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Риу Аве
2:0
Конец матча
Боавишта
0'
24' Желтая карточка
Роналдо Фабио
1:0
37' Гол
Роналдо Фабио
40' Желтая карточка
Перейра Андре
42' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
45' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
2:0
47' Гол
Боатенг Эммануль
71' Undefined phrase: football_event_
Мораиш Тиагу
82' Желтая карточка
Де Сантис Джериел
91' Красная карточка
Пети Арманду
90'+11
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
10
Идрисси
Амин
77
Роналдо
Фабио
22
Боатенг
Эммануль
II
95
Перейра
Андре
11
Bruno
Ventura
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
10
Рейзиньо
Мигель
13
Ватай
Масаки
9
Боженик
Роберт
21
Мораиш
Тиагу
Риу Аве
3-4-3
Боавишта
4-3-3

История личных встреч

Риу Аве
Боавишта

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ТМК
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.3

Среднее время на гол

72
300

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коштинья 2 (2) 0.2
Руиз Леонардо 2 (1) 0.2
Зе Мануэль 1 0.1
Жока 1 0.1
Перейра Андре 1 0.1
Боатенг Эммануль II 1 0.1
Роналдо Фабио 1 0.1
Алвес Савио 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 5 0.5
Мораиш Тиагу 4 0.4
Агра Салвадор 2 0.2
Мальейру Педро 2 0.2
Рейзиньо Мигель 1 0.1
Вукотич Илия 1 0.1
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.1
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 5 0
Граса Жоау 2 0
Идрисси Амин 2 0
Сантос Адерлан 2 0
Перейра Андре 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Роналдо Фабио 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Жонатан Луис 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жосуэ Са 1 0
Жока 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Miguel Nobrega 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Luis Freire 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 3 1
Макута Гайус 4 0
Мораиш Тиагу 2 1
Авазьем Чидозье 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Пети Арманду 2 0
Рейзиньо Мигель 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
10
Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Боавишта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
50%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
14%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
25%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
8
40%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4
Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2
Боавишта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2
Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1

Результаты матчей

Риу Аве
Боавишта

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
6.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 11 - 24 11
11.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Каса Пия
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
14.
Визела
 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
15.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
16.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
17.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
18.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
15.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
16.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Жил Висенте Домингес Максим 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 4
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 117
    Риу Аве 22.2% (26)
    X 32.5% (38)
    Боавишта 45.3% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Риу Аве 2:0 Боавишта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 2:0 Боавишта

    Исход игры
    Риу Аве
    22.2% (26)
    Ничья
    32.5% (38)
    Боавишта
    45.3% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (44)
    Меньше
    61.4% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (33)
    1:2 Боавишта
    27.4% (32)
    1:0 Риу Аве
    12% (14)
    0:1 Боавишта
    11.1% (13)
    2:1 Риу Аве
    6.8% (8)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Боавишта
    2.6% (3)
    2:0 Риу Аве
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     