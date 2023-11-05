Тур: 11. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
17
Башсан
Эмрах
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
25
Озбир
Эртач
17
Н'Диайе
Папа
32
Эрдоган
Юсуф
10
Беланда
Юнес
23
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Servet Cetin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
История личных встреч
Сивасспор
Адана Демирспор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|3
|0.27
|Манай Рей
|2
|0.18
|Родригес Жерсон
|2
|0.18
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.09
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.09
|Османпаша Джанер
|1
|0.09
|Бэрроу Моду
|1
|0.09
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.09
|Квет Роман
|1
|0.09
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|6 (2)
|0.55
|Балотелли Марио
|3
|0.27
|Беланда Юнес
|3
|0.27
|Эрдоган Юсуф
|3 (1)
|0.27
|Акбаба Эмре
|2
|0.18
|Нани Луиш
|1
|0.09
|Ндиайе Чериф
|1
|0.09
|Гравильон Эндрю
|1
|0.09
|Айдоган Тайфун
|1
|0.09
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Конак Юнус Эмре
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|2
|1
|Озбир Эртач
|2
|1
|Акбаба Эмре
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|1
|Беланда Юнес
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Айдоган Тайфун
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Сивасспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
17
Сивасспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Адана Демирспор
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
3
33%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
12
21
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
4
33%
2
10%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
33%
7
33%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3
Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0
Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Результаты матчей
Сивасспор
Адана Демирспор
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
64
28
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3