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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Сивасспор
1:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
1:0
10' Гол
Койта Бенгали-Фоде
36' Желтая карточка
Эрдоган Юсуф
1:1
57' Гол
Стамбули Бенжамен
85' Желтая карточка
Токёз Дорукхан
90' Желтая карточка
Квет Роман
90' Желтая карточка
Беланда Юнес
90'+5
35
Вурал
Али
Шашал
16
Кападжак
Бурак
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
55
Койта
Бенгали-Фоде
25
Озбир
Эртач
2
Чокчалыш
Исмаил
4
Гюлер
Семих
21
Бурак
Абдулсамет
77
Кевин
Родригес
90
Стамбули
Бенжамен
17
Н'Диайе
Папа
32
Эрдоган
Юсуф
10
Беланда
Юнес
23
Зенели
Арбер
9
Ньянг
М'Байе
Сивасспор
4-1-4-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Адана Демирспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
С
3:0
С
2:3
С
1:1
К
2:1
ТМК
0:3
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.27
Манай Рей 2 0.18
Родригес Жерсон 2 0.18
Нжи Клинтон Муа 1 0.09
Койта Бенгали-Фоде 1 0.09
Османпаша Джанер 1 0.09
Бэрроу Моду 1 0.09
Аппиндангойе Аарон 1 0.09
Квет Роман 1 0.09
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 6 (2) 0.55
Балотелли Марио 3 0.27
Беланда Юнес 3 0.27
Эрдоган Юсуф 3 (1) 0.27
Акбаба Эмре 2 0.18
Нани Луиш 1 0.09
Ндиайе Чериф 1 0.09
Стамбули Бенжамен 1 0.09
Гравильон Эндрю 1 0.09
Айдоган Тайфун 1 0.09
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Квет Роман 2 0
Камара Самба 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Чифтчи Угюр 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 2 1
Озбир Эртач 2 1
Беланда Юнес 3 0
Акбаба Эмре 3 0
Стамбули Бенжамен 1 1
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Нани Луиш 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Ндиайе Чериф 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Сивасспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
17
Сивасспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Адана Демирспор
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
3
33%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

13
22
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
38%
2
9%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
31%
7
32%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3
Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0
Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3

Результаты матчей

Сивасспор
Адана Демирспор

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
6
5
2
9
2.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 15 - 11 19
5.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 19 - 13 19
6.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
10.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
11.
Анкарагюджю
 2:2 Заявка 11 3 4 4 17 - 14 13
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 9 11
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Коньяспор
 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
16.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
18.
Истанбул Башакшехир
 2:2 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 2:2 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
16.
Самсунспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Истанбул Башакшехир
 2:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
11.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Коньяспор
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 2:2 Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
14.
Истанбул Башакшехир
 2:2 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Бэрроу Моду уходит с поля. Родригес Жерсон выходит вместо него
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