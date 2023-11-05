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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
3:3
Конец матча
Анкарагюджю
0'
0:1
2' Гол
Соу Али
1:1
14' Гол
Пёнтек Кшиштоф
1:2
20' Гол
Педринью
2:2
27' Гол
Пёнтек Кшиштоф
2:3
59' Гол
Джигерджи Толга
69' Желтая карточка
Текдемир Махмут
3:3
75' Гол
Фигейредо Жоау
83' Желтая карточка
Деннис Эммануэль
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Соу Али
14'
Пёнтек Кшиштоф
(Озджан Беркай)
1:1
20'
1:2
Педринью
(Соу Али)
27'
Пёнтек Кшиштоф
2:2
58'
Илкхан Эмирхан
Алексич Даниел
 
59'
2:3
Джигерджи Толга
(Бекироглу Эфкан)
66'
 
Сепас Реналдо
Хадзийованнис Анастасиос
66'
 
Моруцан Олимпиу
Педринью
66'
Деннис Эммануэль
Гюрлер Сердар
 
67'
Фигейредо Жоау
Тюрюдж Дениз
 
69'
Текдемир Махмут
 
74'
 
Гюнерен Али Каан
Родригес Гарри
75'
Фигейредо Жоау
(Дюбуа Лео)
3:3
83'
Деннис Эммануэль
 
84'
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
 
84'
Абейд Мехди
Текдемир Махмут
 
90'
 
Чанкая Атакан
Билазер Хайрулла
90'
 
Македа Федерико
Бекироглу Эфкан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
21
Текдемир
Махмут
23
Тюрюдж
Дениз
8
Алексич
Даниел
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
99
Гюнгёрду
Бахадир
77
Билазер
Хайрулла
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
11
Родригес
Гарри
8
Педринью
V
7
Хадзийованнис
Анастасиос
22
Соу
Али
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:2
К
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
1:1
КТ
3:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 2 0.18
Фигейредо Жоау 2 0.18
Дюбуа Лео 1 0.09
Пелкас Димитрис 1 0.09
Опоку Джером 1 0.09
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 4 0.36
Джигерджи Толга 3 (1) 0.27
Сепас Реналдо 3 0.27
Соу Али 2 0.18
Баич Риад 2 0.18
Родригес Гарри 1 0.09
Моруцан Олимпиу 1 0.09
Македа Федерико 1 0.09
Педринью V 1 0.09
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 3 1
Пелкас Димитрис 4 0
Фигейредо Жоау 2 1
Тюрюдж Дениз 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Лима Лукас 1 0
Карзев Эден 1 0
Опоку Джером 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Радакович Урош 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
9
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Анкарагюджю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
7
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Анкарагюджю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
33%
1
8%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
3
33%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
1
11%
3
16%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
2
14%
1-15
3
21%
5
36%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0
Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 15 - 11 19
5.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 19 - 13 19
6.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
10.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
11.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 4 4 18 - 15 13
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Коньяспор
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16.
Самсунспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
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Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
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