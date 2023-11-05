Тур: 11. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
3:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолСоу Али
1:1
14' ГолПёнтек Кшиштоф
1:2
20' ГолПедринью
2:2
27' ГолПёнтек Кшиштоф
2:3
59' ГолДжигерджи Толга
69' Желтая карточкаТекдемир Махмут
3:3
75' ГолФигейредо Жоау
83' Желтая карточкаДеннис Эммануэль
90'+5
Ход матча
2'
0:1
14'
1:1
27'
2:2
59'
69'
75'
3:3
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Среднее время на гол
49
54
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.18
|Фигейредо Жоау
|2
|0.18
|Дюбуа Лео
|1
|0.09
|Пелкас Димитрис
|1
|0.09
|Опоку Джером
|1
|0.09
|Алексич Даниел
|0
|0
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|4
|0.36
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.27
|Сепас Реналдо
|3
|0.27
|Соу Али
|2
|0.18
|Баич Риад
|2
|0.18
|Родригес Гарри
|1
|0.09
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.09
|Македа Федерико
|1
|0.09
|Педринью V
|1
|0.09
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|3
|1
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Тюрюдж Дениз
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Радакович Урош
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
9
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Анкарагюджю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
7
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Анкарагюджю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
33%
1
8%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
3
33%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
1
11%
3
16%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
2
14%
1-15
3
21%
5
36%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0
Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
101
38
56
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 15
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 17
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3