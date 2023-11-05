Тур: 11. Стадион: Конья Бююкшехир.
0:0
Перерыв
0'
42' Желтая карточкаКальво Франсиско
42' Желтая карточкаЯлчын Гювен
43' Желтая карточкаФегули Софьян
45' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
Ход матча
42'
42'
43'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
22
Огюз
Ахмет
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Паш БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hakan Keles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кесгин КеремПолузащитник
-
54 Дурсун СалихНападающий
-
20 Мендеш РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Atilay Canel
История личных встреч
Коньяспор
Фатих Карагюмрюк
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
2.33
3
Среднее время на гол
38
30
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
1.33
Среднее время на гол
32
67
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
2.57
2.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
35
39
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|0.27
|Хауберт Гильерме
|1
|0.09
|Мурич Роберт
|1
|0.09
|Огюз Ахмет
|1
|0.09
|Морено Марлос
|1
|0.09
|Андреасен Лука
|1
|0.09
|Язгылы Угурджан
|1
|0.09
|Михаляк Конрад
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роден Маркус
|1
|0.09
|Эйссерик Валентин
|1
|0.09
|Стураро Стефано
|1
|0.09
|Дурсун Сердар
|1
|0.09
|Мендеш Райан
|1
|0.09
|Чеккерини Федерико
|1
|0.09
|Сангаре Назим
|1
|0.09
|Ялчын Гювен
|1
|0.09
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|4
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|1
|Юлгюн Огулджан
|1
|1
|Кальво Франсиско
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Морено Марлос
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фегули Софьян
|3
|0
|Шукуров Отабек
|3
|0
|Стураро Стефано
|2
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Мендеш Райан
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Мерджан Левент
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
3
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Пропущено
14
9
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1
Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3
Результаты матчей
Коньяспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|11.
|2:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 9
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 17
|9
|18.
|2:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|2:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|2:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|14.
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3