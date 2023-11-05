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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Коньяспор
1:1
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
42' Желтая карточка
Кальво Франсиско
42' Желтая карточка
Ялчын Гювен
43' Желтая карточка
Фегули Софьян
45' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
0:1
46' Гол
Ялчын Гювен
78' Желтая карточка
Мендеш Райан
90' Желтая карточка
Бираски Давиде
1:1
90' Пенальти
Чикалеши Сокол
90'+10

Ход матча

27'
Субаши Ясир
Хауберт Гильерме
 
42'
Кальво Франсиско
 
42'
 
Ялчын Гювен
43'
 
Фегули Софьян
45'
Демирбаг Адиль
 
46'
0:1
Ялчын Гювен
(Келес Джан)
63'
Мурич Роберт
Андреасен Лука
 
63'
Юлгюн Огулджан
Н'Зонзи Стивен
 
76'
 
Стураро Стефано
Эйссерик Валентин
76'
 
Мендеш Райан
Сангаре Назим
78'
 
Мендеш Райан
83'
Язгылы Угурджан
Огюз Ахмет
 
84'
Оливейра Нелсон
Дикмен Сонер
 
84'
 
Дурсун Сердар
Ялчын Гювен
84'
 
Шукуров Отабек
Фегули Софьян
89'
 
Кесгин Керем
Келес Джан
90'
 
Бираски Давиде
90'
Чикалеши Сокол
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
23
Билгин
Эмре
4
Бираски
Давиде
5
Дрешевич
Ибрахим
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
30
Сангаре
Назим
6
Роден
Маркус
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
Коньяспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Фатих Карагюмрюк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:1
С
3:3
С
1:2
К
5:4
С
1:4
С
5:1
С
2:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

2.33
3

Среднее время на гол

38
30

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
1.33

Среднее время на гол

32
67

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

2.57
2.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
39

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 4 (2) 0.36
Хауберт Гильерме 1 0.09
Мурич Роберт 1 0.09
Огюз Ахмет 1 0.09
Морено Марлос 1 0.09
Андреасен Лука 1 0.09
Язгылы Угурджан 1 0.09
Михаляк Конрад 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 2 0.18
Роден Маркус 1 0.09
Эйссерик Валентин 1 0.09
Стураро Стефано 1 0.09
Дурсун Сердар 1 0.09
Мендеш Райан 1 0.09
Чеккерини Федерико 1 0.09
Сангаре Назим 1 0.09
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0
Келес Джан 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 4 0
Демирбаг Адиль 1 1
Юлгюн Огулджан 1 1
Кальво Франсиско 2 0
Паш Бруно 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фегули Софьян 3 0
Мендеш Райан 3 0
Шукуров Отабек 3 0
Стураро Стефано 2 0
Дурсун Салих 2 0
Бираски Давиде 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Кесгин Керем 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Угур Аднан 1 0
Мерджан Левент 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
3
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
3
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Пропущено

15
10
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1
Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3

Результаты матчей

Коньяспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 15 - 11 19
5.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 19 - 13 19
6.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
10.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
11.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 4 4 18 - 15 13
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Коньяспор
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16.
Самсунспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
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Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Весь список
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