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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Спортинг Л
1:1
Второй тайм: 53'
Эштрела
0'
1:0
33' Гол
Браганса Даниэл
1:1
50' Пенальти
Лео Родригес

Ход матча

33'
Браганса Даниэл
(Дьёкереш Виктор)
1:0
46'
 
Кикаш
Мансур
50'
1:1
Лео Родригес
Прогнозы 123
Спортинг Л 97.6% (120)
X 1.6% (2)
Эштрела 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спортинг Л
Ничья
Эштрела
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
1
Филипе
Антониу
2
Омурва
Джонстон
4
Гаспар
Киалонга
70
Мансур
13
Лопеш
Мигел
6
Алосио
22
Кордейру
Леонарду
17
Рейш
Жоау
12
Фелипе
Жан
90
Перейра
Рональд
8
Лео
Родригес
Спортинг Л
3-4-3
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Эштрела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 6 (2) 0.6
Паулинью Жуан 5 0.5
Поте 3 0.3
Эдвардс Маркус 1 0.1
Морита Хидемаса 1 0.1
Юлманд Мортен 1 0.1
Катаму Жени 1 0.1
Диоманде Усман 1 0.1
Браганса Даниэл 1 0.1
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0
Матеус Рейс 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Роналду 2 0.2
Кордейру Леонарду 2 0.2
Лео Родригес 1 0.1
Перейра Рональд 1 0.1
Кикаш 1 0.1
Андре Силва 1 0.1
Фелипе Жан 1 0.1
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Усман 3 1
Инасиу Гонсалу 4 0
Коатес Себастьян 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Юлманд Мортен 3 0
Сантуш Нуну II 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Поте 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансур 3 1
Алосио 3 0
Гаспар Киалонга 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Виера Серхио 1 1
Кикаш 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Лео Родригес 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Перейра Рональд 2 0
Рейш Жоау 1 0
Ндур Алиун 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Сантос Хеверттон 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эштрела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
3
Спортинг Л
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эштрела
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
80%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

19
9
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
4
21%
1
11%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
4
21%
3
33%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3
Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0
Эштрела
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4
Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Эштрела

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
3
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 10 8 2 0 20 - 8 26
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
6.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Эштрела
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 13 12
10.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 11 - 24 11
11.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Каса Пия
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
14.
Визела
 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
15.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
16.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
17.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
18.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Эштрела
 1:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Эштрела
 1:1 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
15.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
16.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (3)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Жил Висенте Домингес Максим 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 4
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    'Г О О О О О Л - Лео Родригес из команды Эштрела забивает с пенальти! Он пробил правой. Антонио Адан был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 46'
    Тактическая замена. Мансур уходит с поля и его заменяет Кикаш
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Дьёкереш Виктор сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Браганса Даниэл забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 123
Спортинг Л 97.6% (120)
X 1.6% (2)
Эштрела 0.8% (1)
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Где смотреть матч Спортинг Л 1:1 Эштрела онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Эштрела

Исход игры
Спортинг Л
97.6% (120)
Ничья
1.6% (2)
Эштрела
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
22.81% (26)
Нет
77.19% (88)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
52.8% (65)
2:1 Спортинг Л
14.6% (18)
3:0 Спортинг Л
12.2% (15)
1:0 Спортинг Л
6.5% (8)
3:1 Спортинг Л
4.9% (6)
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Спортинг Л
Эштрела
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