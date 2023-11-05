Тур: 10. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Нарсису Андре
1:1
Второй тайм: 53'
Ход матча
33'
50'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
8
Поте
70
Мансур
13
Лопеш
Мигел
6
Алосио
17
Рейш
Жоау
12
Фелипе
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
-
13 Лопеш МигелПолузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
-
12 Фелипе ЖанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дида НельсонВратарь
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
29 КикашНападающий
-
25 Shinga
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Эштрела
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|0.6
|Паулинью Жуан
|5
|0.5
|Поте
|3
|0.3
|Эдвардс Маркус
|1
|0.1
|Морита Хидемаса
|1
|0.1
|Юлманд Мортен
|1
|0.1
|Катаму Жени
|1
|0.1
|Диоманде Усман
|1
|0.1
|Браганса Даниэл
|1
|0.1
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавареш Роналду
|2
|0.2
|Кордейру Леонарду
|2
|0.2
|Лео Родригес
|1
|0.1
|Перейра Рональд
|1
|0.1
|Кикаш
|1
|0.1
|Андре Силва
|1
|0.1
|Фелипе Жан
|1
|0.1
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Усман
|3
|1
|Инасиу Гонсалу
|4
|0
|Коатес Себастьян
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Юлманд Мортен
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|2
|0
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Поте
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансур
|3
|1
|Алосио
|3
|0
|Гаспар Киалонга
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Виера Серхио
|1
|1
|Кикаш
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Лео Родригес
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Перейра Рональд
|2
|0
|Рейш Жоау
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Кордейру Леонарду
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эштрела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
3
Спортинг Л
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эштрела
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
80%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
19
9
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
4
21%
1
11%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
4
21%
3
33%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3
Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0
Эштрела
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4
Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0
Результаты матчей
Спортинг Л
Эштрела
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|9.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 24
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 28
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|1:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (3)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Жил Висенте
|Домингес Максим
|5 (3)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 4
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Эштрела
Исход игры
Спортинг Л
97.6% (120)
Ничья
1.6% (2)
Эштрела
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
22.81% (26)
Нет
77.19% (88)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
52.8% (65)
2:1 Спортинг Л
14.6% (18)
3:0 Спортинг Л
12.2% (15)
1:0 Спортинг Л
6.5% (8)
3:1 Спортинг Л
4.9% (6)
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