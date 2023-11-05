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Тур: 11. Стадион: .
Антальяспор
1:1
Второй тайм: 48'
Бешикташ
0'
35' Желтая карточка
Букса Адам
37' Желтая карточка
Учан Салих
0:1
45' Гол
Тосун Дженк
1:1
46' Гол
Шарич Дарио

Ход матча

35'
Букса Адам
 
37'
 
Учан Салих
45'
0:1
Тосун Дженк
(Учан Салих)
46'
 
Розье Валентен
Эрик-Бертран Байи
46'
Шарич Дарио
(Джехезкель Сагив)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
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Антальяспор
Ничья
Бешикташ
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1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
17
Ешильюрт
Эрдоган
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
1
Дестаноглу
Эрсин
4
Булут
Онур
30
Эрик-Бертран
Байи
20
Уйсал
Неджип
22
Зайнутдинов
Бактиёр
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
75
Бингол
Тайфур
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
11
Рашица
Милот
9
Тосун
Дженк
Антальяспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Бешикташ

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед

35 матчей

14.3%
17.1%
68.6%
5 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

11.4%
31.4%
57.2%
4 победы 11 ничьих 20 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
2:3
К
0:2
С
1:1
С
1:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:2
С
2:6
С
2:3
С
1:2
С
2:0
С
0:0
ТМК
4:2
С
3:0
С
1:0
С
1:5
С
0:0
С
2:0
С
1:0
КТ
2:1
С
3:5
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
2:0
К
3:1
С
1:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.24
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

27
39

Голов в среднем за матч

1.5
2.29

Среднее время на гол

60
39

Всего голов

48
48

Голов в среднем за матч

1.37
1.37

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 4 0.36
Джехезкель Сагив 2 0.18
Вурал Гюрай 1 0.09
Ван де Стрек Сандер 1 0.09
Ларссон Сэм 1 0.09
Шарич Дарио 1 0.09
Сафури Рамиз 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.36
Тосун Дженк 2 0.18
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.18
Рашица Милот 2 0.18
Колли Омар 2 0.18
Учан Салих 1 0.09
Геззаль Рашид 1 (1) 0.09
Фернандеш Жедсон 1 0.09
Хаджиахметович Амир 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Ракип Эрдаль 3 0
Букса Адам 3 0
Джехезкель Сагив 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 3 1
Гюнок Мерт 2 1
Уйсал Неджип 2 0
Ребич Анте 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Розье Валентен 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Учан Салих 1 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бешикташ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
9
Антальяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Бешикташ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0
Бешикташ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0
Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Антальяспор
Бешикташ

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 11 7 1 3 16 - 11 22
4.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 19 - 13 19
6.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
10.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
11.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 4 4 18 - 15 13
12.
Антальяспор
 0:1 Заявка 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Коньяспор
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Бешикташ
 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Антальяспор
 0:1 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16.
Самсунспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Бешикташ
 1:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
5.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
15.
Антальяспор
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Учан Салих сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Тосун Дженк бьет в цель!
  • 37'
    Учан Салих получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Букса Адам получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Бешикташ.
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Антальяспор
Ничья
Бешикташ
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