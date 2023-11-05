Тур: 11. Стадион: Анталья Арена.
1:1
Второй тайм: 48'
0'
35' Желтая карточкаБукса Адам
37' Желтая карточкаУчан Салих
0:1
45' ГолТосун Дженк
1:1
46' ГолШарич Дарио
Ход матча
35'
37'
45'
0:1
46'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
70 Бильсель ЭгеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Нападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукас Хари
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Антальяспор
Бешикташ
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед
35 матчей
14.3%
17.1%
68.6%
5 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
11.4%
31.4%
57.2%
4 победы 11 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.24
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
27
39
Голов в среднем за матч
1.5
2.29
Среднее время на гол
60
39
Всего голов
48
48
Голов в среднем за матч
1.37
1.37
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|4
|0.36
|Джехезкель Сагив
|2
|0.18
|Вурал Гюрай
|1
|0.09
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.09
|Ларссон Сэм
|1
|0.09
|Шарич Дарио
|1
|0.09
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4
|0.36
|Тосун Дженк
|2
|0.18
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.18
|Рашица Милот
|2
|0.18
|Колли Омар
|2
|0.18
|Учан Салих
|1
|0.09
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.09
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.09
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Букса Адам
|3
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Гюнок Мерт
|2
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Масуаку Артур
|2
|0
|Амарти Даниэль
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Розье Валентен
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Учан Салих
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бешикташ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
9
Антальяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Бешикташ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0
Бешикташ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0
Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1
Результаты матчей
Антальяспор
Бешикташ
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|1:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 11
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 15
|13
|12.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 17
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3