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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Антальяспор
3:2
Конец матча
Бешикташ
0'
35' Желтая карточка
Букса Адам
37' Желтая карточка
Учан Салих
0:1
45' Гол
Тосун Дженк
1:1
46' Гол
Шарич Дарио
2:1
50' Гол
Джехезкель Сагив
3:1
57' Гол
Джехезкель Сагив
67' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
3:2
79' Гол
Мулека Джексон
90' Желтая карточка
Ребич Анте
90'+10

Ход матча

35'
Букса Адам
 
37'
 
Учан Салих
45'
0:1
Тосун Дженк
(Учан Салих)
46'
 
Розье Валентен
Эрик-Бертран Байи
46'
Шарич Дарио
(Джехезкель Сагив)
1:1
50'
Джехезкель Сагив
(Бютюки Зюмер)
2:1
57'
Джехезкель Сагив
(Балчи Бюньямин)
3:1
60'
 
Мулека Джексон
Окслейд-Чемберлен Алекс
60'
 
Ребич Анте
Бингол Тайфур
67'
 
Фернандеш Жедсон
72'
Ван де Стрек Сандер
Сафури Рамиз
 
72'
Ларссон Сэм
Бютюки Зюмер
 
79'
3:2
Мулека Джексон
(Ребич Анте)
83'
Акьоль Уфук
Джехезкель Сагив
 
83'
Калузиньски Якуб
Ракип Эрдаль
 
85'
 
Тыкназ Демир
Учан Салих
85'
 
Киличсой Семих
Рашица Милот
90'
 
Ребич Анте
90'
Озтюрк Бахадыр
Шарич Дарио
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
17
Ешильюрт
Эрдоган
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
1
Дестаноглу
Эрсин
4
Булут
Онур
30
Эрик-Бертран
Байи
20
Уйсал
Неджип
22
Зайнутдинов
Бактиёр
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
75
Бингол
Тайфур
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
11
Рашица
Милот
9
Тосун
Дженк
Антальяспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Бешикташ

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед

35 матчей

14.3%
17.1%
68.6%
5 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

11.4%
31.4%
57.2%
4 победы 11 ничьих 20 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
2:3
К
0:2
С
1:1
С
1:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:2
С
2:6
С
2:3
С
1:2
С
2:0
С
0:0
ТМК
4:2
С
3:0
С
1:0
С
1:5
С
0:0
С
2:0
С
1:0
КТ
2:1
С
3:5
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
2:0
К
3:1
С
1:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.24
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

27
39

Голов в среднем за матч

1.5
2.29

Среднее время на гол

60
39

Всего голов

48
48

Голов в среднем за матч

1.37
1.37

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джехезкель Сагив 4 0.36
Букса Адам 4 0.36
Шарич Дарио 2 0.18
Вурал Гюрай 1 0.09
Ван де Стрек Сандер 1 0.09
Ларссон Сэм 1 0.09
Бютюки Зюмер 0 0
Сафури Рамиз 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.36
Тосун Дженк 2 0.18
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.18
Рашица Милот 2 0.18
Колли Омар 2 0.18
Учан Салих 1 0.09
Геззаль Рашид 1 (1) 0.09
Фернандеш Жедсон 1 0.09
Мулека Джексон 1 0.09
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Ракип Эрдаль 3 0
Букса Адам 3 0
Джехезкель Сагив 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 3 1
Гюнок Мерт 2 1
Ребич Анте 3 0
Уйсал Неджип 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Розье Валентен 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Учан Салих 1 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
9
Антальяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Бешикташ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
4
57%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
5
33%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0
Бешикташ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0
Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Антальяспор
Бешикташ

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
7
4
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
4.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 19 - 13 19
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
6.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
9.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
10.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
11.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
12.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 4 4 18 - 15 13
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Коньяспор
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
9.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
10.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16.
Самсунспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
7.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
8.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Учан Салих сделал результативную передачу.
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