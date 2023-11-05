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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Gustavo Correia
Морейренсе
0:0
Первый тайм: 8'
Витория Гимарайнш
0'
Прогнозы 110
Морейренсе 20% (22)
X 35.5% (39)
Витория Гимарайнш 44.5% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Витория Гимарайнш
3.35
3.35
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2.62
Все Коэффициенты
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
26
Маракас
44
Марсело
Феррейра
18
Амадор
Педру
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
21
Кодисанг
Кобамело
9
Луис
Андре
V
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
80
Силва
Даниэл
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
19
Мангаш
Рикарду
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
Морейренсе
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Морейренсе
Витория Гимарайнш

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ТМС
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камачу Жоау 3 0.3
Алан Осорио 2 0.2
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.2
Луис Андре V 2 0.2
Сильва Фабиано 1 0.1
Марсело Феррейра 1 0.1
Фримпонг Годфрид 1 0.1
Франко Гонсало 0 0
Кодисанг Кобамело 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.5
Силва Андре III 3 0.3
Силва Жота 2 0.2
Силва Тьягу 1 0.1
Гашпар Бруну 1 0.1
Да Луз Нелсон 1 0.1
Хэндель Томаш 1 0.1
Силва Ману 1 0.1
Сафира Алиссон 1 (1) 0.1
Силва Даниэл 0 0
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Маракас 2 1
Франко Гонсало 3 0
Антониссе Джереми 1 1
Луис Андре V 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Де Соуза Силва Мадсон 1 0
Апарисио Педро 1 0
Алан Осорио 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Wallisson 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Жота 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Силва Ману 2 0
Феррейра Зе 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Силва Андре III 1 0
Хэндель Томаш 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Витория Гимарайнш
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1
Морейренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
12
Морейренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Витория Гимарайнш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

13
17
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Пропущено

9
10
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4
Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0

Результаты матчей

Морейренсе
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Морейренсе
 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
8.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 11 - 24 11
11.
Каса Пия
 0:0 Заявка 10 2 5 3 8 - 8 11
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
14.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
15.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
16.
Визела
 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
17.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Морейренсе
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
15.
Визела
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 5 8
8.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Визела
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
16.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Жил Висенте Домингес Максим 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Витория Гимарайнш.
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Прогнозы 110
Морейренсе 20% (22)
X 35.5% (39)
Витория Гимарайнш 44.5% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Витория Гимарайнш
3.35
3.35
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2.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Морейренсе 0:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Морейренсе
19.1% (22)
Ничья
36.5% (42)
Витория Гимарайнш
44.3% (51)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (39)
1:2 Витория Гимарайнш
26.1% (30)
0:1 Витория Гимарайнш
10.4% (12)
1:0 Морейренсе
9.6% (11)
2:1 Морейренсе
7.8% (9)
0:2 Витория Гимарайнш
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Морейренсе
1.7% (2)
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Морейренсе
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