Тур: 10. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Gustavo Correia
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Маракас
18
Амадор
Педру
11
Алан
Осорио
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
80
Силва
Даниэл
11
Силва
Жота
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rui Borges
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Морейренсе
Витория Гимарайнш
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
82
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камачу Жоау
|3
|0.3
|Алан Осорио
|2
|0.2
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.2
|Луис Андре V
|2
|0.2
|Сильва Фабиано
|1
|0.1
|Марсело Феррейра
|1
|0.1
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.1
|Франко Гонсало
|0
|0
|Кодисанг Кобамело
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|5
|0.5
|Силва Андре III
|3
|0.3
|Силва Жота
|2
|0.2
|Силва Тьягу
|1
|0.1
|Гашпар Бруну
|1
|0.1
|Да Луз Нелсон
|1
|0.1
|Хэндель Томаш
|1
|0.1
|Силва Ману
|1
|0.1
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.1
|Силва Даниэл
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|4
|0
|Маракас
|2
|1
|Франко Гонсало
|3
|0
|Антониссе Джереми
|1
|1
|Луис Андре V
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|1
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Алан Осорио
|1
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
|Wallisson
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Жота
|3
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Силва Ману
|2
|0
|Феррейра Зе
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Андре Андре
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Фернандеш Жорже
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Хэндель Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Витория Гимарайнш
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
1
Морейренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
12
Морейренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Витория Гимарайнш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
13
17
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
15%
4
24%
76-90
Пропущено
9
10
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4
Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0
Результаты матчей
Морейренсе
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
54
18
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 24
|11
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 28
|7
|16.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Жил Висенте
|Домингес Максим
|5 (3)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Морейренсе
19.1% (22)
Ничья
36.5% (42)
Витория Гимарайнш
44.3% (51)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (39)
1:2 Витория Гимарайнш
26.1% (30)
0:1 Витория Гимарайнш
10.4% (12)
1:0 Морейренсе
9.6% (11)
2:1 Морейренсе
7.8% (9)
0:2 Витория Гимарайнш
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Морейренсе
1.7% (2)
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