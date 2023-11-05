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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 4351 Главный судья: Gustavo Correia
Морейренсе
1:0
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
40' Желтая карточка
Алан Осорио
55' Желтая карточка
Хэндель Томаш
75' Желтая карточка
Рибейро Томас
1:0
76' Гол
Луис Андре
90'+6

Ход матча

36'
 
Мигель Магальяеш
Гашпар Бруну
40'
Алан Осорио
 
55'
 
Хэндель Томаш
67'
 
Феррейра Зе
Силва Даниэл
67'
 
Сантуш Нуну
Мендеш Жоао Педро Морейра
75'
 
Рибейро Томас
76'
Луис Андре
(Франко Гонсало)
1:0
78'
Айяс Матеус
Алан Осорио
 
79'
Wallisson
Кодисанг Кобамело
 
84'
 
Сафира Алиссон
Хэндель Томаш
84'
 
Да Луз Нелсон
Рибейро Томас
90'
Фримпонг Годфрид
Луис Андре
 
90'
Понк Карлуш
Офори Лоуренс
 
Прогнозы 116
Морейренсе 19.8% (23)
X 36.2% (42)
Витория Гимарайнш 44% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
26
Маракас
44
Марсело
Феррейра
18
Амадор
Педру
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
21
Кодисанг
Кобамело
9
Луис
Андре
V
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
80
Силва
Даниэл
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
19
Мангаш
Рикарду
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
Морейренсе
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Морейренсе
Витория Гимарайнш

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ТМС
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камачу Жоау 3 0.3
Луис Андре V 3 0.3
Алан Осорио 2 0.2
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.2
Сильва Фабиано 1 0.1
Марсело Феррейра 1 0.1
Фримпонг Годфрид 1 0.1
Франко Гонсало 0 0
Кодисанг Кобамело 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.5
Силва Андре III 3 0.3
Силва Жота 2 0.2
Силва Тьягу 1 0.1
Гашпар Бруну 1 0.1
Да Луз Нелсон 1 0.1
Хэндель Томаш 1 0.1
Силва Ману 1 0.1
Сафира Алиссон 1 (1) 0.1
Силва Даниэл 0 0
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Маракас 2 1
Франко Гонсало 3 0
Антониссе Джереми 1 1
Луис Андре V 2 0
Алан Осорио 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Де Соуза Силва Мадсон 1 0
Апарисио Педро 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Wallisson 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Жота 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Силва Ману 2 0
Феррейра Зе 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Рибейро Томас 1 0
Силва Андре III 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Витория Гимарайнш
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1
Морейренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Витория Гимарайнш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
12
Морейренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
14%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Пропущено

9
11
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4
Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0

Результаты матчей

Морейренсе
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
6.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
7.
Боавишта
 0:0 Заявка 10 4 4 2 18 - 15 16
8.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 11 - 24 11
11.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Каса Пия
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
14.
Визела
 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
15.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
17.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18.
Риу Аве
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Боавишта
 0:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
Риу Аве
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
15.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
16.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Риу Аве
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Жил Висенте Домингес Максим 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 4
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 116
    Морейренсе 19.8% (23)
    X 36.2% (42)
    Витория Гимарайнш 44% (51)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Морейренсе
    19.8% (23)
    Ничья
    36.2% (42)
    Витория Гимарайнш
    44% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (45)
    Меньше
    60.53% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (39)
    1:2 Витория Гимарайнш
    25.9% (30)
    0:1 Витория Гимарайнш
    10.3% (12)
    1:0 Морейренсе
    9.5% (11)
    2:1 Морейренсе
    8.6% (10)
    0:2 Витория Гимарайнш
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Морейренсе
    1.7% (2)
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