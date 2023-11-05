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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: David Silva
Каса Пия
0:0
Первый тайм: 8'
Визела
0'
Прогнозы 114
Каса Пия 61.4% (70)
X 29.8% (34)
Визела 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Визела
3.50
3.45
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3.60
Все Коэффициенты
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
80
Кастро
Пабло
8
Нето Анжело
5
Лело
Леонардо
79
Жажа
Коэльо
30
Кардозо
Фелиппе
11
Сома
Юки
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
25
Эшковал
Жоау
5
Оливейра
Андерсон
34
Ортис
Педро
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
90
Наскименто
Диого
79
Морейра
Нуну
99
Эссанд
Самюэль
Каса Пия
3-4-3
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Визела

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПВЛ
3:1
ПВЛ
1:1
К
1:3

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.33
Кастро Пабло 2 0.22
Ларрасабаль Гаиска 1 0.11
Кардозо Фелиппе 1 0.11
Годвин Савиур 1 (1) 0.11
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 4 0.44
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.22
Сан-Луи Дилан 1 0.11
Перейра Матеус 1 0.11
Морейра Нуну 1 0.11
Мендес Алексис 0 0
Лакава Матиас 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 2 1
Нето Анжело 3 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Бени 3 0
Фернандеш Вашку 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Сома Юки 1 0
Кардозо Фелиппе 1 0
Серобян Артур 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 5 0
Оливейра Андерсон 2 0
Соро Альберто 2 0
Ортис Педро 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Мендес Алексис 1 0
Лакава Матиас 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Визела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

6
3
Каса Пия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Визела
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
5
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1
Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0
Визела
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1

Результаты матчей

Каса Пия
Визела

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
4
5
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Морейренсе
 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
8.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 11 - 24 11
11.
Каса Пия
 0:0 Заявка 10 2 5 3 8 - 8 11
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
14.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
15.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
16.
Визела
 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
17.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Морейренсе
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
15.
Визела
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 5 8
8.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Визела
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
16.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Жил Висенте Домингес Максим 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 89 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 114
Каса Пия 61.4% (70)
X 29.8% (34)
Визела 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Визела
3.50
3.45
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Где смотреть матч Каса Пия 0:0 Визела онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Визела

Исход игры
Каса Пия
61.4% (70)
Ничья
29.8% (34)
Визела
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
20.54% (23)
Меньше
79.46% (89)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
43% (49)
1:1 Ничья
26.3% (30)
2:1 Каса Пия
11.4% (13)
1:2 Визела
6.1% (7)
2:0 Каса Пия
4.4% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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Каса Пия
Визела
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