Тур: 10. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: David Silva
0'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Кастро
Пабло
79
Жажа
Коэльо
11
Сома
Юки
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
34
Ортис
Педро
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Диас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ЖарделНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рашид ОсамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Каса Пия
Визела
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.33
|Кастро Пабло
|2
|0.22
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.11
|Кардозо Фелиппе
|1
|0.11
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.11
|Варела Фернанду
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|4
|0.44
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.22
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.11
|Перейра Матеус
|1
|0.11
|Морейра Нуну
|1
|0.11
|Мендес Алексис
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|2
|1
|Нето Анжело
|3
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Бени
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Золотич Нермин
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Кардозо Фелиппе
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|5
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Лакава Матиас
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
|Наскименто Диого
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Визела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
6
3
Каса Пия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Визела
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
5
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1
Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0
Визела
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1
Результаты матчей
Каса Пия
Визела
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
18
45
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 24
|11
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 28
|7
|16.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Жил Висенте
|Домингес Максим
|5 (3)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Визела
Исход игры
Каса Пия
61.4% (70)
Ничья
29.8% (34)
Визела
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
20.54% (23)
Меньше
79.46% (89)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
43% (49)
1:1 Ничья
26.3% (30)
2:1 Каса Пия
11.4% (13)
1:2 Визела
6.1% (7)
2:0 Каса Пия
4.4% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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