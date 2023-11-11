Тур: 13. Стадион: Лино Турина.
1:2
Второй тайм: 63'
0'
0:1
7' ГолНасти Марко
11' Желтая карточкаПицциньякко Семуэль
0:1
12' Не забитый пенальтиДьяв Давиде
22' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
42' Желтая карточкаДьяв Давиде
0:2
50' ГолСибилли Джузеппе
1:2
51' Гол в свои воротаДи Чезаре Валерио
61' Желтая карточкаВикари Франческо
Ход матча
7'
0:1
12'
0:1
42'
50'
0:2
51'
61'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
22
Бренно
18
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФералпиСало
Бари
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.15
|Davide Balestrero
|2
|0.15
|Бутич Карло
|1
|0.08
|Феличи Маттиа
|1
|0.08
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.23
|Насти Марко
|3
|0.23
|Куцупиас Илиас
|2
|0.15
|Дьяв Давиде
|2
|0.15
|Викари Франческо
|1
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.08
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.08
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|6
|0
|Davide Balestrero
|5
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Фьордилино Лука
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Париджини Витторио
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|1
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|Риччи Джакомо
|3
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Викари Франческо
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Бренно
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
ФералпиСало
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
6
ФералпиСало
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
4
80%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
22
10
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
14%
4
40%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
4
18%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1
ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1
Бари
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1
Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0
Результаты матчей
ФералпиСало
Бари
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
102
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|5.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|2:1
|13
|4
|8
|1
|14 - 11
|20
|8.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|9.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|16 - 12
|19
|10.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|2:0
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|13.
|0:1
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|14.
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|1:2
|13
|1
|3
|9
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|2:1
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|0:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|20.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4