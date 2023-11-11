  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
ФералпиСало
1:2
Второй тайм: 63'
Бари
0'
0:1
7' Гол
Насти Марко
11' Желтая карточка
Пицциньякко Семуэль
0:1
12' Не забитый пенальти
Дьяв Давиде
22' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
42' Желтая карточка
Дьяв Давиде
0:2
50' Гол
Сибилли Джузеппе
1:2
51' Гол в свои ворота
Ди Чезаре Валерио
61' Желтая карточка
Викари Франческо

Ход матча

7'
0:1
Насти Марко
(Куцупиас Илиас)
11'
Пицциньякко Семуэль
 
12'
0:1
Дьяв Давиде
22'
 
Ди Чезаре Валерио
42'
 
Дьяв Давиде
50'
0:2
Сибилли Джузеппе
51'
Ди Чезаре Валерио
1:2
60'
 
Майта Маттиа
Акампора Дженнаро
61'
 
Викари Франческо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
ФералпиСало
Ничья
Бари
3.20
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5.10
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2.32
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Все Коэффициенты
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
97
Феличи
Маттиа
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
94
Летиция
Гаэтано
14
Компаньон
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
6
Ди
Чезаре
Валерио
93
Дорваль
Мехди
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
44
Акампора
Дженнаро
20
Сибилли
Джузеппе
18
Дьяв
Давиде
9
Насти
Марко
ФералпиСало
3-5-2
Бари
3-4-1-2

История личных встреч

ФералпиСало
Бари

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СCПВК
0:0
СCПВК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.15
Davide Balestrero 2 0.15
Бутич Карло 1 0.08
Феличи Маттиа 1 0.08
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 3 0.23
Насти Марко 3 0.23
Куцупиас Илиас 2 0.15
Дьяв Давиде 2 0.15
Викари Франческо 1 0.08
Ди Чезаре Валерио 1 0.08
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.08
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 6 0
Davide Balestrero 5 0
Феличи Маттиа 3 1
Фьордилино Лука 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Париджини Витторио 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Акампора Дженнаро 3 0
Риччи Джакомо 3 0
Насти Марко 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Викари Франческо 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Бренно 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
ФералпиСало
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

4
6
ФералпиСало
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
4
80%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
2
40%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

22
10
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
14%
4
40%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
4
18%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1
ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1
Бари
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1
Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0

Результаты матчей

ФералпиСало
Бари

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
5.
Комо
 1:0 12 6 3 3 15 - 13 21
6.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
7.
Бари
 2:1 13 4 8 1 14 - 11 20
8.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
9.
Козенца
 1:0 13 5 4 4 16 - 12 19
10.
Зюйдтироль
 0:2 12 4 4 4 16 - 15 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Пиза
 2:0 13 4 4 5 13 - 13 16
13.
Реджана
 0:1 13 3 6 4 13 - 15 15
14.
Брешия
 11 3 4 4 9 - 9 13
15.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
16.
Асколи
 0:1 13 3 3 7 13 - 17 12
17.
Лекко
 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 1:2 13 1 3 9 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 1:0 7 3 2 2 12 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
9.
Зюйдтироль
 0:2 6 2 2 2 9 - 8 8
10.
Бари
 2:1 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 0:1 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 0:1 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 2:0 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
Лекко
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 1:2 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Бари
 2:1 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
7.
Пиза
 2:0 7 3 2 2 6 - 4 11
8.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Комо
 1:0 7 3 2 2 8 - 7 11
10.
Зюйдтироль
 0:2 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Козенца
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
13.
Реджана
 0:1 7 2 2 3 7 - 8 8
14.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 0:1 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 1:2 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Бьянко Алессандро 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Дьяв Давиде получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
ФералпиСало
Ничья
Бари
3.20
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5.10
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2.32
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Где смотреть матч ФералпиСало 1:2 Бари онлайн

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ФералпиСало
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