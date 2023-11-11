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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Козенца
1:0
Второй тайм: 57'
Реджана
0'
1:0
23' Гол
Вока Идриз
28' Желтая карточка
Маццокки Симоне
31' Желтая карточка
Портанова Маноло
34' Желтая карточка
Вока Идриз
45' Желтая карточка
Alessandro Marcandalli

Ход матча

23'
Вока Идриз
(Тутино Дженнаро)
1:0
28'
Маццокки Симоне
 
31'
 
Портанова Маноло
34'
Вока Идриз
 
45'
 
Alessandro Marcandalli

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
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Козенца
Ничья
Реджана
2.23
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Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
23
Вентури
Майкл
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
14
Кало
Джакомо
26
Прашелик
Матеуш
30
Маццокки
Симоне
42
Вока
Идриз
9
Тутино
Дженнаро
10
Форте
Франческо
22
Барди
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
42
Бьянко
Алессандро
33
Чрнигой
Домен
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
Козенца
4-2-3-1
Реджана
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Реджана

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СCB
5:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццокки Симоне 3 0.23
Вока Идриз 3 0.23
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.15
Форте Франческо 2 0.15
Вентури Майкл 2 0.15
Маррас Мануэль 1 0.08
Канотто Луиджи 1 0.08
Ариоли Алессандро 1 0.08
Massimo Zilli 1 0.08
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Вентури Майкл 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вока Идриз 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Маррас Мануэль 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Прашелик Матеуш 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Микай Алессандро 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портанова Маноло 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
0
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
1
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Реджана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

9
1

Голы по времени матча

Забито

11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Забито

15
1
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 1
3 Не забивали 11
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
1
100%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
26
1 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
7
27%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
5
42%
4
15%
61-75
4
33%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0
Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0
Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1

Результаты матчей

Козенца
Реджана

Точный счет

1:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Козенца
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
5.
Комо
 1:0 12 6 3 3 15 - 13 21
6.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
7.
Бари
 2:1 13 4 8 1 14 - 11 20
8.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
9.
Козенца
 1:0 13 5 4 4 16 - 12 19
10.
Зюйдтироль
 0:2 12 4 4 4 16 - 15 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Пиза
 2:0 13 4 4 5 13 - 13 16
13.
Реджана
 0:1 13 3 6 4 13 - 15 15
14.
Брешия
 11 3 4 4 9 - 9 13
15.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
16.
Асколи
 0:1 13 3 3 7 13 - 17 12
17.
Лекко
 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 1:2 13 1 3 9 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 1:0 7 3 2 2 12 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
9.
Зюйдтироль
 0:2 6 2 2 2 9 - 8 8
10.
Бари
 2:1 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 0:1 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 0:1 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 2:0 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
Лекко
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 1:2 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Бари
 2:1 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
7.
Пиза
 2:0 7 3 2 2 6 - 4 11
8.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Комо
 1:0 7 3 2 2 8 - 7 11
10.
Зюйдтироль
 0:2 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Козенца
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
13.
Реджана
 0:1 7 2 2 3 7 - 8 8
14.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 0:1 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 1:2 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Бьянко Алессандро 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Весь список
  • Судья начинает матч
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Козенца
Ничья
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