Тур: 13. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
1:0
23' ГолВока Идриз
28' Желтая карточкаМаццокки Симоне
31' Желтая карточкаПортанова Маноло
34' Желтая карточкаВока Идриз
45' Желтая карточкаAlessandro Marcandalli
Ход матча
23'
1:0
28'
31'
34'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Козенца
Реджана
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццокки Симоне
|3
|0.23
|Вока Идриз
|3
|0.23
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.15
|Форте Франческо
|2
|0.15
|Вентури Майкл
|2
|0.15
|Маррас Мануэль
|1
|0.08
|Канотто Луиджи
|1
|0.08
|Ариоли Алессандро
|1
|0.08
|Massimo Zilli
|1
|0.08
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Вентури Майкл
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вока Идриз
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Маррас Мануэль
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Прашелик Матеуш
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Микай Алессандро
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
0
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
1
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Реджана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
9
1
Голы по времени матча
Забито
11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Забито
15
1
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 1
3 Не забивали 11
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
1
100%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
26
1 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
7
27%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
5
42%
4
15%
61-75
4
33%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0
Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0
Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1
Результаты матчей
Козенца
Реджана
Точный счет
1:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Козенца
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
48
48
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|5.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|2:1
|13
|4
|8
|1
|14 - 11
|20
|8.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|9.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|16 - 12
|19
|10.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|2:0
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|13.
|0:1
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|14.
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|1:2
|13
|1
|3
|9
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|2:1
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|0:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|20.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4