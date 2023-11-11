Тур: 13. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla. Зрители: 3750
0'
1:0
23' ГолВока Идриз
28' Желтая карточкаМаццокки Симоне
31' Желтая карточкаПортанова Маноло
34' Желтая карточкаВока Идриз
45' Желтая карточкаAlessandro Marcandalli
72' Желтая карточкаЧигарини Лука
76' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
80' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
1:0
83' Не забитый пенальтиТутино Дженнаро
2:0
83' ГолТутино Дженнаро
90'+7
Ход матча
23'
1:0
28'
31'
34'
72'
76'
80'
83'
1:0
83'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
366 Количество передач 351
-
51 Владение мячом, % 49
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Козенца
Реджана
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|3 (1)
|0.23
|Маццокки Симоне
|3
|0.23
|Вока Идриз
|3
|0.23
|Форте Франческо
|2
|0.15
|Вентури Майкл
|2
|0.15
|Маррас Мануэль
|1
|0.08
|Канотто Луиджи
|1
|0.08
|Ариоли Алессандро
|1
|0.08
|Massimo Zilli
|1
|0.08
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|6
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Вентури Майкл
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вока Идриз
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Прашелик Матеуш
|3
|0
|Маррас Мануэль
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Микай Алессандро
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|3
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
0
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
1
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Реджана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
9
1
Голы по времени матча
Забито
13
0
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 13
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Забито
17
1
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
9 Забивали первыми 1
3 Не забивали 12
4
24%
0
0%
1-15
4
24%
1
100%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
12
28
1 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
7
25%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
2
17%
5
18%
46-60
5
42%
4
14%
61-75
4
33%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0
Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0
Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1
Результаты матчей
Козенца
Реджана
Точный счет
1:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Козенца
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|13 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|9.
|13
|3
|9
|1
|15 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|13.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|15.
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|16.
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|20.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6