  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 3750
Козенца
2:0
Конец матча
Реджана
0'
1:0
23' Гол
Вока Идриз
28' Желтая карточка
Маццокки Симоне
31' Желтая карточка
Портанова Маноло
34' Желтая карточка
Вока Идриз
45' Желтая карточка
Alessandro Marcandalli
72' Желтая карточка
Чигарини Лука
76' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
80' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
1:0
83' Не забитый пенальти
Тутино Дженнаро
2:0
83' Гол
Тутино Дженнаро
90'+7

Ход матча

23'
Вока Идриз
(Тутино Дженнаро)
1:0
28'
Маццокки Симоне
 
31'
 
Портанова Маноло
34'
Вока Идриз
 
45'
 
Alessandro Marcandalli
63'
 
Кабаши Элвис
Чрнигой Домен
63'
 
Чигарини Лука
Бьянко Алессандро
70'
Маррас Мануэль
Маццокки Симоне
 
72'
 
Чигарини Лука
74'
 
Muhamed Varela Djamanca
Natan Girma
75'
 
Фьямоцци Риккардо
Шиминьски Пшемыслав
76'
Д'Орацио Томмазо
 
77'
Флоренци Альдо
Вока Идриз
 
80'
Прашелик Матеуш
 
83'
Тутино Дженнаро
1:0
83'
Тутино Дженнаро
2:0
85'
 
Мелегони Филиппо
Антист Жанис
86'
Massimo Zilli
Форте Франческо
 
86'
Дзуккон Федерико
Прашелик Матеуш
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 366 Количество передач 351
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
23
Вентури
Майкл
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
14
Кало
Джакомо
26
Прашелик
Матеуш
30
Маццокки
Симоне
42
Вока
Идриз
9
Тутино
Дженнаро
10
Форте
Франческо
22
Барди
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
42
Бьянко
Алессандро
33
Чрнигой
Домен
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
Козенца
4-2-3-1
Реджана
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Реджана

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СCB
5:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 3 (1) 0.23
Маццокки Симоне 3 0.23
Вока Идриз 3 0.23
Форте Франческо 2 0.15
Вентури Майкл 2 0.15
Маррас Мануэль 1 0.08
Канотто Луиджи 1 0.08
Ариоли Алессандро 1 0.08
Massimo Zilli 1 0.08
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 6 0
Канотто Луиджи 4 0
Вентури Майкл 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вока Идриз 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Прашелик Матеуш 3 0
Маррас Мануэль 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Микай Алессандро 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 3 0
Портанова Маноло 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0

Результаты матчей

Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
0
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
1
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Реджана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

9
1

Голы по времени матча

Забито

13
0
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 13
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Забито

17
1
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
9 Забивали первыми 1
3 Не забивали 12
4
24%
0
0%
1-15
4
24%
1
100%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

12
28
1 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
7
25%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
2
17%
5
18%
46-60
5
42%
4
14%
61-75
4
33%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0
Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0
Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1

Результаты матчей

Козенца
Реджана

Точный счет

1:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Козенца
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 0:1 13 6 4 3 13 - 11 22
5.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
6.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
7.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
10.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
13.
Сампдория
 1:0 13 4 3 6 13 - 16 15
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 11 3 4 4 9 - 9 13
16.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
17.
Лекко
 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
20.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Модена
 0:1 7 3 1 3 6 - 7 10
9.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 1:0 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
20.
Лекко
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 0:1 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 1:0 7 2 3 2 7 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Козенца 2:0 Реджана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     