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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Зюйдтироль
1:2
Второй тайм: 62'
Пиза
0'
6' Желтая карточка
Raphael Kofler
21' Желтая карточка
Трамони Лисандру
33' Желтая карточка
Пиччинини Габриэле
38' Желтая карточка
Silvio Merkaj
40' Желтая карточка
Марин Мариус
42' Желтая карточка
Эштевеш Томаш
0:1
45' Гол
Валоти Матиа
0:2
50' Гол
Валоти Матиа
1:2
61' Гол
Emanuele Pecorino

Ход матча

6'
Raphael Kofler
 
21'
 
Трамони Лисандру
26'
Куомо Джузеппе
Винетот Кевин
 
33'
 
Пиччинини Габриэле
38'
Silvio Merkaj
 
40'
 
Марин Мариус
42'
 
Эштевеш Томаш
45'
0:1
Валоти Матиа
(Млакар Ян)
46'
Петерс Дауда
Raphael Kofler
 
46'
Emanuele Pecorino
Silvio Merkaj
 
46'
 
Виньято Эмануэль
Трамони Лисандру
50'
0:2
Валоти Матиа
(Пиччинини Габриэле)
61'
Emanuele Pecorino
(Simone Davi)
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Пиза
9.20
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3.70
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2.70
Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
5
Винетот
Кевин
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
26
Чиско
Андреа
28
Raphael
Kofler
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
33
Silvio
Merkaj
1
Николас
Андраде
19
Эштевеш
Томаш
5
Канестрелли
Симоне
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
36
Пиччинини
Габриэле
7
Трамони
Лисандру
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
Зюйдтироль
4-4-2
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Пиза

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 7 (5) 0.58
Одогву Рафаэль 4 0.33
Silvio Merkaj 2 0.17
Emanuele Pecorino 2 0.17
Киерво Риккардо 1 0.08
Simone Davi 0 0
Тайт Фабиан 0 0
Раути Никола 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 5 (2) 0.38
Беруатто Пьетро 1 0.08
Трамони Лисандру 1 0.08
Пиччинини Габриэле 1 0.08
Мазуччи Гаэтано 1 0.08
Трамони Маттео 1 0.08
Канестрелли Симоне 1 0.08
Эштевеш Томаш 1 0.08
Alesandro Arena 1 0.08
Млакар Ян 0 0
Велозу Мигель 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 3 0
Одогву Рафаэль 3 0
Simone Davi 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Тайт Фабиан 2 0
Куомо Джузеппе 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Сьега Николас 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Полуцци Джакомо 1 0
Петерс Дауда 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леверб Максим 4 1
Марин Мариус 5 0
Трамони Лисандру 4 0
Барбьери Томмазо 2 1
Канестрелли Симоне 3 0
Херманнссон Хьёртур 1 1
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Морео Стефано 2 0
Николас Андраде 2 0
Туре Идрисса 2 0
Эштевеш Томаш 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Млакар Ян 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
4
Зюйдтироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Пиза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
5
56%
76-90

Забито

15
11
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
7
47%
2
18%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
21%
4
31%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0
Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1
Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3

Результаты матчей

Зюйдтироль
Пиза

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
5
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
2
10
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
5.
Комо
 1:0 12 6 3 3 15 - 13 21
6.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
7.
Бари
 2:1 13 4 8 1 14 - 11 20
8.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
9.
Козенца
 1:0 13 5 4 4 16 - 12 19
10.
Зюйдтироль
 0:2 12 4 4 4 16 - 15 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Пиза
 2:0 13 4 4 5 13 - 13 16
13.
Реджана
 0:1 13 3 6 4 13 - 15 15
14.
Брешия
 11 3 4 4 9 - 9 13
15.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
16.
Асколи
 0:1 13 3 3 7 13 - 17 12
17.
Лекко
 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 1:2 13 1 3 9 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 1:0 7 3 2 2 12 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
9.
Зюйдтироль
 0:2 6 2 2 2 9 - 8 8
10.
Бари
 2:1 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 0:1 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 0:1 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 2:0 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
Лекко
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 1:2 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Бари
 2:1 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
7.
Пиза
 2:0 7 3 2 2 6 - 4 11
8.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Комо
 1:0 7 3 2 2 8 - 7 11
10.
Зюйдтироль
 0:2 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Козенца
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
13.
Реджана
 0:1 7 2 2 3 7 - 8 8
14.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 0:1 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 1:2 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Бьянко Алессандро 6
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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