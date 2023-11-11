Тур: 13. Стадион: Марко Друсо.
1:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаRaphael Kofler
21' Желтая карточкаТрамони Лисандру
33' Желтая карточкаПиччинини Габриэле
38' Желтая карточкаSilvio Merkaj
40' Желтая карточкаМарин Мариус
42' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
0:1
45' ГолВалоти Матиа
0:2
50' ГолВалоти Матиа
1:2
61' ГолEmanuele Pecorino
79' Желтая карточкаНиколас Андраде
79' Желтая карточкаКалабрези Артуро
90'+7
Ход матча
21'
38'
40'
42'
45'
0:1
50'
61'
1:2
79'
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
381 Количество передач 534
-
43 Владение мячом, % 57
24
Simone
Davi
26
Чиско
Андреа
21
Тайт
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Зюйдтироль
Пиза
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|7 (5)
|0.58
|Одогву Рафаэль
|4
|0.33
|Silvio Merkaj
|2
|0.17
|Emanuele Pecorino
|2
|0.17
|Киерво Риккардо
|1
|0.08
|Simone Davi
|0
|0
|Тайт Фабиан
|0
|0
|Раути Никола
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|5 (2)
|0.38
|Беруатто Пьетро
|1
|0.08
|Трамони Лисандру
|1
|0.08
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.08
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.08
|Трамони Маттео
|1
|0.08
|Канестрелли Симоне
|1
|0.08
|Эштевеш Томаш
|1
|0.08
|Alesandro Arena
|1
|0.08
|Млакар Ян
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Simone Davi
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Тайт Фабиан
|2
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Полуцци Джакомо
|1
|0
|Петерс Дауда
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леверб Максим
|4
|1
|Марин Мариус
|5
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|1
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Канестрелли Симоне
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|1
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Эштевеш Томаш
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
1
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Пиза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
4
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Пиза
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
10
6
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
5
56%
76-90
Забито
16
13
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
7
44%
2
15%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
19%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
19%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0
Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1
Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3
Результаты матчей
Зюйдтироль
Пиза
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
57
310
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|13 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|9.
|13
|3
|9
|1
|15 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|13.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|15.
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|16.
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|20.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6