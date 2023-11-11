  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Модена
0:1
Первый тайм: 45+'
Сампдория
0'
19' Желтая карточка
Маньино Лука
24' Желтая карточка
Депаоли Фабио
0:1
32' Гол
Эспозито Себастьяно

Ход матча

19'
Маньино Лука
 
24'
 
Депаоли Фабио
32'
0:1
Эспозито Себастьяно
(Де Лука Мануэль)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Сампдория
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Все Коэффициенты
26
Riccardo
Gagno
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
3
Понси
Фабио
99
Shady
Oukhadda
17
Манкони
Якопо
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
33
Гонсалес
Факундо
87
Даниэле
Гиларди
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
4
Виейра
Ронни
7
Эспозито
Себастьяно
16
Борини
Фабио
9
Де
Лука
Мануэль
Модена
3-4-2-1
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Модена
Сампдория

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.23
Манкони Якопо 2 0.15
Фальчинелли Диего 2 0.15
Тремолада Лука 1 0.08
Палумбо Антонио 1 0.08
Заро Джованни 1 0.08
Бонфанти Николас 1 0.08
Fabio Abiuso 1 0.08
Kleis Bozhanaj 1 0.08
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.38
Педрола Эстанис 3 0.23
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.15
Депаоли Фабио 1 0.08
Эспозито Себастьяно 1 0.08
Гонсалес Факундо 1 0.08
Верре Валерио 0 0
Де Лука Мануэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Simone Giordano 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Заро Джованни 3 0
Antonio Pergreffi 3 0
Понси Фабио 3 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Kleis Bozhanaj 2 0
Секулин Андреа 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Маньино Лука 1 0
Abdoul Guiebre 1 0
Кристиан Каус 1 0
Edoardo Duca 1 0
Fabio Abiuso 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Стоянович Петар 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Борини Фабио 3 0
Мурру Никола 3 0
Виейра Ронни 3 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Гонсалес Факундо 2 0
Йепес Жерар 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Даниэле Гиларди 2 0
Пирло Андреа 1 0
Касами Пайтим 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0

Результаты матчей

Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сампдория
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сампдория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

7
3
Модена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
5
63%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
38%
2
17%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1
Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0
Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0

Результаты матчей

Модена
Сампдория

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Модена
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 0:1 13 6 4 3 13 - 11 22
5.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
6.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
7.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
10.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
13.
Сампдория
 1:0 13 4 3 6 13 - 16 15
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 11 3 4 4 9 - 9 13
16.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
17.
Лекко
 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
20.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Модена
 0:1 7 3 1 3 6 - 7 10
9.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 1:0 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
20.
Лекко
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 0:1 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 1:0 7 2 3 2 7 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
Весь список
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