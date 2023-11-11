Тур: 13. Стадион: Альберто Бралья.
0'
19' Желтая карточкаМаньино Лука
24' Желтая карточкаДепаоли Фабио
0:1
32' ГолЭспозито Себастьяно
Ход матча
19'
24'
32'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
24 Roko Vukusic
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Модена
Сампдория
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.23
|Манкони Якопо
|2
|0.15
|Фальчинелли Диего
|2
|0.15
|Тремолада Лука
|1
|0.08
|Палумбо Антонио
|1
|0.08
|Заро Джованни
|1
|0.08
|Бонфанти Николас
|1
|0.08
|Fabio Abiuso
|1
|0.08
|Kleis Bozhanaj
|1
|0.08
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.38
|Педрола Эстанис
|3
|0.23
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.15
|Депаоли Фабио
|1
|0.08
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.08
|Гонсалес Факундо
|1
|0.08
|Верре Валерио
|0
|0
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Simone Giordano
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Заро Джованни
|3
|0
|Antonio Pergreffi
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Kleis Bozhanaj
|2
|0
|Секулин Андреа
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Abdoul Guiebre
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
|Fabio Abiuso
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|5
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Борини Фабио
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Гонсалес Факундо
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Даниэле Гиларди
|2
|0
|Пирло Андреа
|1
|0
|Касами Пайтим
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сампдория
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сампдория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
7
3
Модена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
5
63%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
38%
2
17%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1
Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0
Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0
Результаты матчей
Модена
Сампдория
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Модена
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|13 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|9.
|13
|3
|9
|1
|15 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|13.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|15.
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|16.
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|20.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6