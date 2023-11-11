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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Модена
0:2
Конец матча
Сампдория
0'
19' Желтая карточка
Маньино Лука
24' Желтая карточка
Депаоли Фабио
0:1
32' Гол
Эспозито Себастьяно
0:2
63' Гол
Касами Пайтим
74' Желтая карточка
Abdoul Guiebre
74' Желтая карточка
Борини Фабио
77' Желтая карточка
Fabio Abiuso
77' Вторая желтая карточка
Fabio Abiuso
81' Желтая карточка
Баттистелла Томас
82' Желтая карточка
Simone Giordano
90'+6

Ход матча

19'
Маньино Лука
 
24'
 
Депаоли Фабио
32'
0:1
Эспозито Себастьяно
(Де Лука Мануэль)
56'
Kleis Bozhanaj
Edoardo Duca
 
56'
Fabio Abiuso
Бонфанти Николас
 
63'
0:2
Касами Пайтим
(Виейра Ронни)
71'
Баттистелла Томас
Shady Oukhadda
 
71'
Abdoul Guiebre
Маньино Лука
 
74'
Abdoul Guiebre
 
74'
 
Борини Фабио
76'
 
Аскилдсен Кристоффер
Борини Фабио
77'
Fabio Abiuso
 
77'
Fabio Abiuso
 
80'
Фальчинелли Диего
Тремолада Лука
 
81'
Баттистелла Томас
 
82'
 
Simone Giordano
84'
 
Ла Гумина Антонино
Эспозито Себастьяно
90'
 
Баррека Антонио
Simone Giordano

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 456 Количество передач 379
  • 55 Владение мячом, % 45
26
Riccardo
Gagno
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
3
Понси
Фабио
99
Shady
Oukhadda
17
Манкони
Якопо
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
33
Гонсалес
Факундо
87
Даниэле
Гиларди
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
4
Виейра
Ронни
7
Эспозито
Себастьяно
16
Борини
Фабио
9
Де
Лука
Мануэль
Модена
3-4-2-1
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Модена
Сампдория

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.23
Манкони Якопо 2 0.15
Фальчинелли Диего 2 0.15
Тремолада Лука 1 0.08
Палумбо Антонио 1 0.08
Заро Джованни 1 0.08
Бонфанти Николас 1 0.08
Fabio Abiuso 1 0.08
Kleis Bozhanaj 1 0.08
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.38
Педрола Эстанис 3 0.23
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.15
Касами Пайтим 1 0.08
Депаоли Фабио 1 0.08
Эспозито Себастьяно 1 0.08
Гонсалес Факундо 1 0.08
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Де Лука Мануэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Simone Giordano 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Заро Джованни 3 0
Antonio Pergreffi 3 0
Понси Фабио 3 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Abdoul Guiebre 2 0
Kleis Bozhanaj 2 0
Секулин Андреа 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Маньино Лука 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Кристиан Каус 1 0
Edoardo Duca 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Борини Фабио 4 0
Стоянович Петар 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Мурру Никола 3 0
Виейра Ронни 3 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Гонсалес Факундо 2 0
Йепес Жерар 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Даниэле Гиларди 2 0
Пирло Андреа 1 0
Касами Пайтим 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сампдория
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

7
3
Модена
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
5
63%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1
Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0
Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0

Результаты матчей

Модена
Сампдория

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Модена
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 13 6 4 3 13 - 12 22
5.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
6.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
7.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
10.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
13.
Сампдория
 13 4 3 6 14 - 16 15
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 11 3 4 4 9 - 9 13
16.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
17.
Лекко
 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
20.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
20.
Лекко
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
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