Тур: 13. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
4' ГолКутроне Патрик
23' Желтая карточкаВерди Симоне
28' Желтая карточкаДжоване Самуэль
43' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
Ход матча
4'
0:1
23'
28'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
7 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
90
Мендеш
Педру
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Асколи
Комо
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|5 (2)
|0.38
|Родригес Пабло
|2
|0.15
|Несторовски Илья
|2
|0.15
|Манцари Джакомо
|1
|0.08
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.08
|Кваранта Данило
|1
|0.08
|Калигара Фабрицио
|1
|0.08
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|5
|0.42
|Иоанну Николас
|3
|0.25
|Барба Федерико
|2
|0.17
|Одентал Кас
|2
|0.17
|Беллемо Алессандро
|1
|0.08
|Верди Симоне
|1 (1)
|0.08
|Черри Альберто
|1
|0.08
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Беллучи Джузеппе
|3
|1
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фаласко Никола
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|4
|1
|Курто Марко
|3
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Да Кунья Лукас
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Иоанну Николас
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Комо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Асколи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
6
Асколи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Комо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
15%
4
29%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
16
13
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
6
38%
3
23%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1
Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3
Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1
Результаты матчей
Асколи
Комо
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Асколи
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
48
38
111
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|5.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|2:1
|13
|4
|8
|1
|14 - 11
|20
|8.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|9.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|16 - 12
|19
|10.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|2:0
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|13.
|0:1
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|14.
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|1:2
|13
|1
|3
|9
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|2:1
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|0:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|20.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4