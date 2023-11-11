Тур: 13. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
4' ГолКутроне Патрик
23' Желтая карточкаВерди Симоне
28' Желтая карточкаДжоване Самуэль
43' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
68' Желтая карточкаШемпер Адриан
69' Желтая карточкаИоанну Николас
71' Желтая карточкаКассандро Томмазо
83' Желтая карточкаМустафа Сулиман
88' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
90'+6
Ход матча
4'
0:1
23'
28'
68'
69'
83'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
7 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
396 Количество передач 451
-
47 Владение мячом, % 53
90
Мендеш
Педру
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Асколи
Комо
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|5 (2)
|0.38
|Родригес Пабло
|2
|0.15
|Несторовски Илья
|2
|0.15
|Манцари Джакомо
|1
|0.08
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.08
|Кваранта Данило
|1
|0.08
|Калигара Фабрицио
|1
|0.08
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|5
|0.42
|Иоанну Николас
|3
|0.25
|Барба Федерико
|2
|0.17
|Одентал Кас
|2
|0.17
|Беллемо Алессандро
|1
|0.08
|Верди Симоне
|1 (1)
|0.08
|Черри Альберто
|1
|0.08
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фаласко Никола
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|4
|1
|Курто Марко
|3
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Да Кунья Лукас
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Комо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Асколи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
6
Асколи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Комо
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
13
15
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
2
15%
5
33%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Пропущено
17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
6
35%
3
23%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1
Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3
Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1
Результаты матчей
Асколи
Комо
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Асколи
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
49
39
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|13 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|9.
|13
|3
|9
|1
|15 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|13.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|15.
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|16.
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|20.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6