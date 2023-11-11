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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Асколи
0:1
Конец матча
Комо
0'
0:1
4' Гол
Кутроне Патрик
23' Желтая карточка
Верди Симоне
28' Желтая карточка
Джоване Самуэль
43' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
68' Желтая карточка
Шемпер Адриан
69' Желтая карточка
Иоанну Николас
71' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
83' Желтая карточка
Мустафа Сулиман
88' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
90'+6
1
Davide
Barosi
40
Байейе
Брайан
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
10
Калигара
Фабрицио
18
Ди
Таккио
Франческо
8
Джоване
Самуэль
23
Фальцерано
Марчелло
30
Несторовски
Илья
90
Мендеш
Педру
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
6
Иовин
Алессио
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
94
Коне
Бенджамин
90
Верди
Симоне
10
Кутроне
Патрик
33
Да
Кунья
Лукас
Асколи
4-4-2
Комо
3-4-2-1

История личных встреч

Асколи
Комо

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
3:3
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
0:4

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.38
Родригес Пабло 2 0.15
Несторовски Илья 2 0.15
Манцари Джакомо 1 0.08
Фальцерано Марчелло 1 0.08
Кваранта Данило 1 0.08
Калигара Фабрицио 1 0.08
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 5 0.42
Иоанну Николас 3 0.25
Барба Федерико 2 0.17
Одентал Кас 2 0.17
Беллемо Алессандро 1 0.08
Верди Симоне 1 (1) 0.08
Черри Альберто 1 0.08
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Несторовски Илья 4 0
Фаласко Никола 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Джоване Самуэль 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Кваранта Данило 1 1
Фальцерано Марчелло 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Патрицио Масини 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 4 1
Курто Марко 3 0
Барба Федерико 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Да Кунья Лукас 2 0
Одентал Кас 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Верди Симоне 1 0
Базелли Даниэле 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Абильдгор Оливер 1 0

Результаты матчей

Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Комо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Асколи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
6
Асколи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Комо
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
2
15%
5
33%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
6
35%
3
23%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1
Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3
Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1

Результаты матчей

Асколи
Комо

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Асколи
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
3
9
1
12
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 0:1 13 6 4 3 13 - 11 22
5.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
6.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
7.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
10.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
13.
Сампдория
 1:0 13 4 3 6 13 - 16 15
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 11 3 4 4 9 - 9 13
16.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
17.
Лекко
 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
20.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Модена
 0:1 7 3 1 3 6 - 7 10
9.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 1:0 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
20.
Лекко
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 0:1 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 1:0 7 2 3 2 7 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
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