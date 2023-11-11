Тур: 14. Стадион: Центральный городской стадион.
1:1
Второй тайм: 76'
0'
0:1
14' ГолЮсов Дмитрий
23' Желтая карточкаКрушиньский Борис
31' Желтая карточкаЖичиков Максим
35' Желтая карточкаAri Moura
45' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
54' Желтая карточкаТкачук Андрей
1:1
64' ГолШастал Дмитрий
Ход матча
14'
0:1
31'
35'
45'
54'
64'
1:1
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
59
Козак
Артём
99
Arielson
18
Макуана
Бени
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмНападающий
-
99 ArielsonНападающий
-
18 Макуана БениНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисНападающий
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олег Голодюк
История личных встреч
Полесье
Металлист-1925
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.29
|Козак Артём
|3
|0.21
|Будковский Филипп
|3
|0.21
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.14
|Arielson
|1
|0.07
|Назаренко Александр
|1
|0.07
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.07
|Шастал Дмитрий
|1
|0.07
|Крушиньский Борис
|1
|0.07
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.07
|Artem Smolyakov
|1
|0.07
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.07
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|3
|0.23
|Дмитренко Владислав
|2
|0.15
|Борячук Андрей
|2 (1)
|0.15
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.08
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.08
|Русин Ростислав
|1
|0.08
|Ari Moura
|1
|0.08
|Фарина Марьян
|1
|0.08
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|4
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Кушниренко Богдан
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Arielson
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|4
|0
|Курило Игорь
|2
|1
|Ткачук Андрей
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Борячук Андрей
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Металлист-1925
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
11
5
Полесье
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
50%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
20
12
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
4
33%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
9
45%
2
17%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3
Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0
Результаты матчей
Полесье
Металлист-1925
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Полесье
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
33
44
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
76
39
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|1:1
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|5.
|13
|5
|6
|2
|21 - 14
|21
|6.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|7.
|12
|6
|1
|5
|19 - 13
|19
|8.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 23
|18
|9.
|10
|5
|1
|4
|23 - 16
|16
|10.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|12.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|7 - 18
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|15.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|16.
|14
|0
|6
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|6.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|6.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|12.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|1 - 6
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4